不推年改以基金收益解決債務 李逸洋：太天真

（中央社記者李淑華台北7日電）考試院副院長李逸洋今天說，政壇有人批評年改是因軍公教退撫基金操作績效太差，「這種講法，是嚴重的錯誤」。退撫新制潛藏負債達新台幣2兆多元，想以高收益率解決龐大債務，過於天真。



考試院今天召開「考試院第12屆就職4週年記者會」，由考試院長伍錦霖主持，並率領考試院相關主管出席記者會。



兼任公務人員退休撫卹基金管理委員會主任委員的李逸洋說明退撫基金營運情形時，特別回應日前有人批評推動年改是因為基金操作績效太差導致，不過，李逸洋會中並未點名是回應誰的說法。



李逸洋在記者會表示，最近有不同的政壇重量級人士多次批評年改研修，就是軍公教退撫基金操作的績效太差，如果基金的操作績效，每年能夠達到年收益4%或者5%，根本就不用年改，「我想這樣的講法，是一個嚴重的錯誤」。



李逸洋指出，根據最新的數據顯示，退撫基金從民國84年成立至今，整整23年，每年平均受益率是3.36%，總共賺了新台幣2472億元。



他認為，假如把3.36%，換成4%，23年來，每年都是收益率4%，可增加收益是470億元；如果5%，推算23年來，能夠增加的是1205億元。然而，整個退撫新制潛藏的負債，到達2兆5000餘億元之多。



他說，「縱然以高標5%的年收益率來算，1205億元（的收益）對於解決債務的貢獻度不到5%，所以，以不到5%就要來解決整個龐大的債務，這樣的想法過於天真。」



李逸洋表示，年改所採取的手段，包括：延退、少領、提高費率，及所有節省的經費都挹注到基金當中。假如沒有採取補救措施，差不多到明年這時候，軍職部份的帳戶大概就會用盡，因此，行政院才會提出十年撥補1000億元，這些手段都是必要的，此外，再加上退撫基金要加緊努力。



他坦言，退撫基金過去的營運績效表現確實不理想，但這是因為退撫基金營運，必須考量天平的兩方，一邊是安全、一邊是收益，「過去我們把安全部分，擺的很重，重到這23年資本利得配置少，只有36%，而固定收益配置64%，也就是說，三分之一擺在資本利得，而固定收益大概只能1%多」。



對於反駁基金操作績效不佳，李逸洋未點名政壇哪些人士，但國民黨主席吳敦義曾於6月間的國民黨中常會中表示，軍公教年改7月上路，包括公務人員退休撫卹基金、勞退基金等四大基金，應從歷史上去釐清績效對比，如涉及制度修正，則應從法制面著手。（編輯：蘇龍麒）1070907