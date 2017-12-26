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關鍵字： 金元萱多益五月天勞基法
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抗空污 高市力推電動公車

發稿時間：2017/12/26 16:53

最新更新：2017/12/26 17:12

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為降低空氣污染，高雄市鼓勵客運業者汰舊更新為電動公車，港都客運公司26日引進快充式電動公車14輛，預估至2018年底，港都客運會有逾百輛電動公車。中央社記者王淑芬攝　106年12月26日為降低空氣污染，高雄市鼓勵客運業者汰舊更新為電動公車，港都客運公司26日引進快充式電動公車14輛，預估至2018年底，港都客運會有逾百輛電動公車。中央社記者王淑芬攝　106年12月26日

（中央社記者王淑芬高雄26日電）降低移動式污染源也是減量空氣污染的方式之一，高雄市鼓勵客運業者汰舊更新為電動公車，交通局長陳勁甫今天指出，到明年2月全市將有逾90輛電動公車行駛。

港都客運公司今天引進快充式電動公車14輛，預估到明年底，港都客運會有逾百輛電動公車。港都客運董事長賴文泰表示，將逐步汰換更新，盼4年的時間讓港都客運237輛公車都為全電動車營運。

港都客運率先引進快充式電動公車，106年簽約購置55輛，預計到明年2月港都客運還會有一批新車上路。陳勁甫估計屆時併同其它客運公司的汰換量，全市會有90輛電動公車提供服務。

港都客運的電動公車為低地板且配有氣墊懸掛及輪椅斜坡板，利於年長或行動不便者上、下車，而旅客乘坐便捷性及舒適度也會大幅提升。

賴文泰說，港都的電動公車屬於快充式，是國內創先引進的車種，不同於一般電動公車大都利用晚上停駛長時間時慢速充電；快充式只需15分鐘即可行駛逾百公里，估計行駛市區的公車一天約需充電兩次就足夠。

他引用美國環保署排碳量推算，每公升柴油排放二氧化碳約2664公克，以港都客運每部電動車每月可減少排碳量約5.45公噸，到明年2月會有55輛電動公車計算，每年可減少排碳量共3597公噸，相當於一年種植32萬8400棵樹才能完全吸收的碳量。

陳勁甫表示，政府有提供客運業者購車補助，港都客運願意投資電動公車響應減碳行動，值得肯定。1061226

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