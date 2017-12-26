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7人發心開待用麵館 不善經營提早結束

發稿時間：2017/12/26 17:57

最新更新：2017/12/26 19:04

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zoom in 屏東市由7名政界及醫界人士合開的待用麵館「春風滿麵」預計營運2年，1年來提供了超過萬碗待用麵，如今因不善管理而提前關店。（取自「春風滿麵」臉書）中央社記者郭芷瑄傳真　106年12月26日屏東市由7名政界及醫界人士合開的待用麵館「春風滿麵」預計營運2年，1年來提供了超過萬碗待用麵，如今因不善管理而提前關店。（取自「春風滿麵」臉書）中央社記者郭芷瑄傳真　106年12月26日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）屏東市由7名政界及醫界人士合股開的待用麵館「春風滿麵」，原本想用拋磚引玉的概念，開2年收攤，沒想到只開了1年，因不善管理而關店，1年來他們提供了1萬多碗待用麵。

7名股東之一的屏東市楠樹里長林群雄表示，2年前，他與某醫界人士及幾名朋友在屏東夜市用餐，看到有人乞討，互相討論了起來，認為給了錢，對方不一定會買飯吃，如果買了香菸或檳榔，豈不是害了對方，席間有人提及，國外有待用咖啡，倒不如開個待用麵館。

待用麵館由這名醫界人士籌組，邀集7名股東，籌資新台幣250萬元，股東有醫界人士的親友，也有市民代表，林群雄說，去年11月麵店開張，股東沒人有開麵店經驗，所有麵店員工包括廚師及店長7人全部用聘請，光裝潢就花了近200萬元，剩50萬元作為麵店周轉，待用麵的資金則由大家去募集。

林群雄說，剛開始，有人捐1萬、5000元，待用麵館逐漸有了名氣後，出資的人漸多，多是1000元或幾百元小額捐款，今年元月擴大做善事，在屏東公園舉辦寒冬關懷弱勢待用麵活動，當天就提供了4000、5000碗的待用麵。

林群雄表示，「春風滿麵」使用待用麵的人越來越多，最多一天提供的待用麵達90到100碗，但一般消費的客人卻越來越少，約半年後，店就處於虧損狀態，由這名醫界人士獨撐。

林群雄及一名不願透露姓名的股東表示，每天前往取待用麵的人有10多人幾乎固定，還看過有領退休金的人前往領取，1年來待用麵約提供了1萬1000多碗。

林群雄說，待用麵館原本就沒打算賺錢，也只打算開2年，資金用完後就收攤，藉此向社會拋磚引玉，但今年10月提早關門，主要是股東沒經驗導致經營不善，到後來，只剩提供待用餐，一般消費者很少上門，麵店有員工看到只做善事，收入不多，不忍心再待下去而離職，最後連廚師都離職，所以就決定關店。

林群雄說，當初想幫助的是沒資格受到政府補助的弱勢邊緣戶，才會以不出示證明的方式讓民眾取待用麵，歷經這個事件，股東們也學到教訓，要做愛心還是要有規劃，要有技巧及方法，未來他們還是會繼續用別的方式關心社會弱勢。

一家提供待用餐的業者表示，待用餐的錢多是善心人士提供，只要管理得好，不會和本業衝突，而且到店裡取待用餐的人，數量並不多；另一家原來提供待用餐的業者把店傳給兒子後，兒子停止待用餐服務，因為剛接餐館，沒辦法再應付待用餐事務。1061226

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