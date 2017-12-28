抗議白牌車搶生意 數百計程車中市府陳情

台中市全聯計程車運輸合作社與台中縣不靠行計程車駕駛員職業工會28日到市府陳情，呼籲市府強力取締白牌車，確保民眾乘車安全及保障合法計程車權益。中央社記者郝雪卿攝 106年12月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市全聯計程車運輸合作社今天動員600多輛計程車包圍府會園道，陳情要求取締白牌車搶生意，台中市交通局長王義川指出，將向交通部反映讓地方政府可以開罰白牌車。



台中市全聯計程車運輸合作社與台中市不靠行計程車駕駛職業工會上午動員600多輛計程車到市府陳情，台中市議員曾朝榮也到場關切。位於市府與市議會大樓之間的府會園道被抗議計程車包圍，根據警方估算，至少有210多輛計程車一輛接一輛排滿府會園道，而開不進來的計程車則在外圍繞行。



大都會衛星車隊台中區主任吳曉杰表示，受到白牌車搶生意影響，計程車司機的收入至少掉了4成，因為白牌車削價競爭，且沒有合法計程表，台中市計程車起跳價為85元，而白牌車大約是50元，使得需要擁有職業駕照及營業登記證的合法計程車沒有生存權，過去在酒店、夜店門口排班的計程車，一半客人都被用Line叫客的白牌車搶走。



曾朝榮指出，合法計程車駕駛人資格，都經過嚴格考核，對乘客生命財產有保障，車行也依規定繳稅；白牌車入台灣市場違法攬客，無營業駕照、無執業登記證，對乘客安全沒有保障，對合法計程車業者造成嚴重衝擊，呼籲市府強力取締，保障合法，取締非法。



到場接受陳情書的王義川指出，他為了白牌車問題曾與交通部協調，請交通部一定要取締，協調結果由地方政府負責檢舉，監理所開具罰單，他於10、11月親自出馬去取締白牌車，檢舉30輛白牌車送到各監理所，結果監理所認為舉證不足全數退還。



王義川表示，昨天交通部開會，6都交通局長只有他親自出席，他要求既然監理所不罰，就由地方政府自行檢舉、自行開罰，而公路總局則允諾會將意見反映交通部，市府會與計程車運將站在一起。1061228



