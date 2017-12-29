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水情雖不佳 嘉南一期稻作仍開灌

發稿時間：2017/12/29 17:05

最新更新：2017/12/29 17:05

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（中央社記者張榮祥台南29日電）台南今年水情不佳，台灣自來水公司第六區管理處評估是2009年莫拉克颱風以來最枯旱的一年，但嘉南農田水利會初步敲定，嘉南灌區明年一期稻作和春季雜作1月下旬起開灌。

台水六區處今天發布新聞稿指出，截至12月26日，曾文及烏山頭兩座子母水庫，平均蓄水率降至55%，有效總蓄水量是2億9972萬公噸，較去年同期減少1億6000萬公噸。

供應台南民生及工業用水的南化水庫，平均蓄水率77%，有效蓄水量7356萬公噸。六區處評估，今年是2009年莫拉克颱風以來最枯旱的一年。

不過，嘉南農田水利會仍初步敲定，嘉南灌區一期稻作明年1月29日開灌，春季雜作明年2月26日開灌。

嘉南農田水利會管理組長黃義銘今天告訴中央社記者，嘉南灌區明年一期稻作灌溉面積約1萬8000公頃，計畫用水約2億2000萬噸；明年春季雜作約4萬3000公頃，計畫用水約7000萬公噸。

以計畫用水量來看，嘉南灌區明年一期稻作及春季雜作，幾乎會用光曾文及烏山頭兩座水庫的蓄水；黃義銘也直言，如果依計畫灌溉，曾文及烏山頭水庫的蓄水「會剩下很少」，開灌後，水利會將持續檢討，控管用水。1061229

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