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全國首例 屏縣府中研院打造數位博物館

發稿時間：2017/12/29 21:39

最新更新：2017/12/29 21:39

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）屏東縣政府首開全國縣市之先，今天與中研院簽署合作「數位典藏」，並發表網站建置首期成果，將老照片、古文物等屏東的資料數位化，逐步建立屏東數位博物館。

屏東縣長潘孟安表示，屏東總圖書館工程正在進行，原先文化處典藏超過6000件，未來將在菸葉廠建立博物館群，同時借重中研院與在地屏東大學的學術專業，收錄到屏東數位博物館。

中央研究院數位文化中心召集人林富士表示，這是中研院首度與縣市政府合作數位典藏，也是中研院數位文化中心首度公布數位博物館建置內容。數位博物館跨越國界，例如屏東的南島珍藏，連結世界其他地方的館藏，同時讓民眾參與互動，提供珍藏的物件與自己述說土地的故事。

目前「屏東縣數位典藏」網站首期成果包括「重修屏東縣志」一套10冊、20期「屏東文獻」、122件攝像、49件標本、30件文物等，其中不乏已絕版或不易流通的物件。1061229

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