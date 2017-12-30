/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 國道路況跨年周子瑜註冊率
>rss

新竹油庫將走入歷史 老油人憶當年

發稿時間：2017/12/30 15:49

最新更新：2017/12/30 16:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中油新竹油庫即將走入歷史，曾在中油服務超過20年的74歲「老油人」王建一（2排右），回憶當年往事表示，雖然辛苦但很有成就感。中央社記者魯鋼駿攝　106年12月30日中油新竹油庫即將走入歷史，曾在中油服務超過20年的74歲「老油人」王建一（2排右），回憶當年往事表示，雖然辛苦但很有成就感。中央社記者魯鋼駿攝　106年12月30日

（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）中油新竹油庫即將走入歷史，曾在中油服務超過20年的74歲「老油人」王建一，回憶當年負責駕駛油罐車參與高速公路建設的日子，他說，雖辛苦但很有成就感，期待廢庫後新發展。

中油退休的王建一接受中央社記者訪問時指出，他於民國60年初進入中油擔任油罐車司機，當時正是台灣推動十大建設、建造高速公路的時期，因鋪設柏油需求，必須有大量油罐車負責載運油料。

王建一說，當時他每天都要開著油罐車將油料運送至全台各地，最北至基隆、最南至台南麻豆，日以繼夜工作，回憶那段日子，真的非常辛苦，但看到高速公路完工時，心裡覺得欣慰，直呼「現在搭車行經高速公路，都會覺得很親切」。

王建一說，20多年來在新竹油庫創造了很多回憶，因此有很深的感情，如今因地方發展而必須廢庫，本身是新竹市民的他也相當期待，相信會有更好的用途與發展。

在中油服務41年、曾任新竹油庫庫長的陳進本則說，新竹油庫站地9公頃，雖不是大油庫，但卻被稱為「超級油庫」，原因是當時有幾項特殊任務，其中包括配合政府十大建設的「柏油運輸隊」，他說，「看到高速公路，就會想到新竹油庫」。

陳進本說，新竹油庫將於明天正式停止作業，這對許多老油人來說，心裡都很不捨，因為過去大家在這裡有喜、有樂，偶爾也有怒，對於桃竹苗地區的油料供應，不敢說有功勞，但也有苦勞。

陳進本說，因應時代需要、配合地方發展，期待新竹油庫的「寶地」能有更好發展，市府未來規劃打造成為科學城，相信會是中油公司土地轉型的大突破。1061230

中油新竹油庫將熄燈，在中油服務41年、曾任新竹油庫庫長的陳進本說，新竹油庫31日將正式停止作業，這對許多老油人來說，心裡都很不捨，因為過去大家在這裡有喜、有樂，偶爾也有怒。中央社記者魯鋼駿攝　106年12月30日中油新竹油庫將熄燈，在中油服務41年、曾任新竹油庫庫長的陳進本說，新竹油庫31日將正式停止作業，這對許多老油人來說，心裡都很不捨，因為過去大家在這裡有喜、有樂，偶爾也有怒。中央社記者魯鋼駿攝　106年12月30日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1224-1230）

一週重要新聞影像回顧（1224-1230）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP