新竹油庫將走入歷史 老油人憶當年

中油新竹油庫即將走入歷史，曾在中油服務超過20年的74歲「老油人」王建一（2排右），回憶當年往事表示，雖然辛苦但很有成就感。中央社記者魯鋼駿攝 106年12月30日

（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）中油新竹油庫即將走入歷史，曾在中油服務超過20年的74歲「老油人」王建一，回憶當年負責駕駛油罐車參與高速公路建設的日子，他說，雖辛苦但很有成就感，期待廢庫後新發展。



中油退休的王建一接受中央社記者訪問時指出，他於民國60年初進入中油擔任油罐車司機，當時正是台灣推動十大建設、建造高速公路的時期，因鋪設柏油需求，必須有大量油罐車負責載運油料。



王建一說，當時他每天都要開著油罐車將油料運送至全台各地，最北至基隆、最南至台南麻豆，日以繼夜工作，回憶那段日子，真的非常辛苦，但看到高速公路完工時，心裡覺得欣慰，直呼「現在搭車行經高速公路，都會覺得很親切」。



王建一說，20多年來在新竹油庫創造了很多回憶，因此有很深的感情，如今因地方發展而必須廢庫，本身是新竹市民的他也相當期待，相信會有更好的用途與發展。



在中油服務41年、曾任新竹油庫庫長的陳進本則說，新竹油庫站地9公頃，雖不是大油庫，但卻被稱為「超級油庫」，原因是當時有幾項特殊任務，其中包括配合政府十大建設的「柏油運輸隊」，他說，「看到高速公路，就會想到新竹油庫」。



陳進本說，新竹油庫將於明天正式停止作業，這對許多老油人來說，心裡都很不捨，因為過去大家在這裡有喜、有樂，偶爾也有怒，對於桃竹苗地區的油料供應，不敢說有功勞，但也有苦勞。



陳進本說，因應時代需要、配合地方發展，期待新竹油庫的「寶地」能有更好發展，市府未來規劃打造成為科學城，相信會是中油公司土地轉型的大突破。1061230



