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新竹油庫轉型 市府規劃打造竹科X基地

發稿時間：2017/12/30 18:16

最新更新：2017/12/30 18:24

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「新竹油庫 科技新生」記者會30日在新竹油庫舉行，宣告油庫將正式熄燈。新竹市長林智堅表示，現址將結合一旁的台肥用地，轉型為「竹科X基地」。中央社記者魯鋼駿攝　106年12月30日「新竹油庫 科技新生」記者會30日在新竹油庫舉行，宣告油庫將正式熄燈。新竹市長林智堅表示，現址將結合一旁的台肥用地，轉型為「竹科X基地」。中央社記者魯鋼駿攝　106年12月30日

（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）中油新竹油庫今天宣告吹熄燈號，新竹市長林智堅表示，新竹油庫現址將結合一旁的台肥用地，轉型為「竹科X基地」，打造創新科技廊帶，盼讓竹市成為科技首都，帶動台灣發展。

中油公司與新竹市政府今天在新竹油庫舉辦「新竹油庫．科技新生」記者會，行政院長賴清德、中油董事長戴謙與新竹市長林智堅等人到場見證，宣告新竹油庫「吹熄燈號」，正式停止供油。

林智堅致詞表示，市府透過都市規劃，結合中油9公頃土地及19公頃台肥用地，打造「竹科X」科技廊帶，並力推「一園區二廊帶三支箭」產業政策。

他指出，一園區為新竹科學園區，二廊帶則為光復路7公里創新創業廊帶，以及結合中油、台肥土地的公道五路28公頃創新科技廊帶，三支箭則分別為「租稅優惠與減免」、「創業補助」與「共同開發」。

林智堅表示，未來創新產業園區將是「不一樣的科學園區」，規劃大面積綠地，透過都市計畫活絡商機，並配合鄰近的藝文特區規劃，讓產業根留新竹市，享受優質生活與工作環境。

台灣中油董事長戴謙致詞說，轉型不是關上門，而是打開門，創造未來，其中有傳承、有創新，中油不僅會全面整理油庫土地，也將與新竹科學園區、市府攜手合作，共同推動轉型。

「新竹油庫．科技新生」記者會，邀超過百名中油退休老員工「回娘家」，共同目送最後一班油庫車駛離；會中也表揚資深「老油人」，感謝他們過去的付出；另也舉辦老照片展，回顧新竹油庫過去一甲子對台灣經濟的貢獻。1061230

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