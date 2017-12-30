金門料羅圓環旁礦砂 初步調查非爐渣

金門縣環保局30日發布新聞表示，接獲舉報指料羅圓環附近出現不明的粒料堆置，民眾懷疑是「爐渣」，初步調查是經處理的礦物細料，不過為求慎重，環保局仍將採樣送驗。（金門縣環保局提供）中央社記者黃慧敏傳真 106年12月30日

（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）金門縣環保局今天表示，金湖鎮料羅圓環旁堆砌的不明物料，初步調查是經過處理的礦物細料，並不是民眾所指的「爐渣」或「脫硫渣」；不過，為求慎重，環保局將採樣送驗。



環保局今天發布新聞表示，接獲舉報指料羅圓環附近出現不明的粒料堆置，民眾懷疑是「爐渣」，而議論紛紛。



環保局表示，初步調查，這批物料應該是中聯資源公司販售的礦物細料，是經濟部核准的產品，用途是作為低強度混凝土CLSM副原料使用；金門縣轄內各公共工程主辦機關會注意這批物料是否使用在所屬工程上，並監督工程品質。



環保局進一步表示，依據業者提出的銷售契約書、試驗報告及出貨單等資料，並向高雄市中聯資源公司查證，確認這批物料販售自中聯公司，是經處理過的礦物細料，並未含廢鐵，毒性溶出試驗報告遠低於有害事業廢棄物認定標準。



雖然業者已提出物料來源證明，但環保局表示，為了審慎起見，將自行採樣送驗。



此外，為了消弭民眾疑慮，環保局將針對周邊土壤進行快篩，監測這批物料是否造成環境污染；如有造成環境污染的危險，將依相關法令告發處分。1061230