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元旦後 最大滿月與象限儀座流星雨登場

發稿時間：2017/12/31 12:12

最新更新：2017/12/31 15:10

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台北市天文館表示，元旦假期過後，2018年的首次滿月就是最大滿月，將於1月2日登場。（台北市天文館提供）中央社記者梁珮綺傳真　106年12月31日台北市天文館表示，元旦假期過後，2018年的首次滿月就是最大滿月，將於1月2日登場。（台北市天文館提供）中央社記者梁珮綺傳真　106年12月31日

（中央社記者梁珮綺台北31日電）元旦假期過後，2018年的首次滿月就是最大滿月，將於1月2日登場。台北市天文館表示，此外1月4日也將上演每小時逾百顆的象限儀座流星雨。

今年的最大滿月出現在12月3日的晚間11時47分。台北市天文館29日透過新聞稿表示，明年的最大滿月將在1月2日上午10時24分，最適合觀賞的時間是1月2日天亮前與傍晚後。

象限儀座流星雨時機剛好在最大滿月後2天，受月光影響大，可見流星數量恐少，錯過極大期後，就很難再看到象限儀座流星雨的蹤跡，天文館建議民眾可在1月4日清晨4時至6時30分這段時間觀賞。

天文館指出，1月2日凌晨5時49分，月球過近地點，隨後在上午10時24分到頂；不過，由於最大滿月時刻在白天，到晚上再看到月亮時，月亮距離已拉遠，反而會感覺比2017年12月3日的最大滿月還要小一些。

天文館建議，民眾可在1月2日凌晨6時25分月沒前朝西方低空觀看月亮，或者在1月2日傍晚5時37分月升前朝東邊天空看，欣賞時只要仰頭觀看即可。

最大滿月後，1月4日將有象限儀座流星雨極大期，天文館表示，象限儀座流星雨是每年固定發生的三大流星群之一，特色是流星明亮，但因極大期時間短暫，加上時間往往是北半球天氣較不好的冬季時刻，所以觀測資料不比其他流星群多。

天文館預測屆時每小時可達110顆流星雨，流星速度中等。1061231

台北市天文館表示，元旦假期過後，象限儀座流星雨將於1月4日登場。（台北市天文館提供）中央社記者梁珮綺傳真　106年12月31日台北市天文館表示，元旦假期過後，象限儀座流星雨將於1月4日登場。（台北市天文館提供）中央社記者梁珮綺傳真　106年12月31日
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