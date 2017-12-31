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保全員猝逝遺女童病妻 家屬婉謝愛心捐款

發稿時間：2017/12/31 13:35

最新更新：2017/12/31 13:35

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（中央社記者王鴻國新北31日電）新北市政府社會局今天表示，板橋詹姓保全員下班途中猝逝遺留9歲女童及住院復健的太太一事，各界擬愛心捐款，家屬對此表示婉謝，並請社會局代為轉達家屬的感謝之意。

妻子中風的49歲詹姓保全日前下班騎機車載女兒途中猝死，留下小四獨生女。新北市家防中心主任許芝綺今表示，社工在第一時間接獲警政系統通報後，立即由值班社工主動聯繫關心，得知女童已由親友接手照顧。

她表示，將評估親友的照顧意願及能力，若親友願意照顧，市府則提供資源，以協助孩子在親友家庭成長，如無意願，才會進行安置。

社會局科長劉文湘表示，由於媒體關心報導，許多善心人士紛紛透過市府1999，以及市府首長臉書和新北市粉絲團，表達要捐款幫助女童。

劉文湘表示，社會局原擬要利用社會救濟會報專戶，以指定「1229詹小妹妹」專用來接受各界善款。但為尊重家屬意願，經社工督導再進一步與女童家屬聯繫，深入懇談溝通結果，家屬表示目前經濟尚可婉謝，希望社會的愛心能留給更需要的人。社工會持續關懷訪視，市府也感謝社會各界的關心。1061231

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