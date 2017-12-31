卑南族年祭傳承文化 迎新送舊

台東卑南族普悠瑪部落婦女31日穿上亮麗的傳統服裝，準備好吃的食物和花環，在卑南公園大草皮上迎接在野外狩獵的勇士陪伴長輩從大獵祭獵場返回。中央社記者盧太城台東攝 106年12月31日

（中央社記者盧太城台東縣31日電）「年祭」是卑南族最重要的祭典，是全部族人參與的盛事，系列祭典除文化傳承、敬老尊賢的美德外，還有揮別陰霾，迎接新年到來的積極意義。



台東卑南族8社10部落，每年的12月底至隔年的1月初，舉辦將近15天的年祭活動，包括「少年猴祭」、「大獵祭」、「除喪祭」3個主要祭典。



率先登場的是「少年猴祭」，參加對象是國小一年級至國中三年級的部落青少年，分成訓練戰士、驅邪祈福和服從三階段。



過去卑南族青少年必須接受很長一段時間集中在「巴拉冠」 （聚會所）接受斯巴達教育，一方面訓練服從，一方面保衛家園，直到成年前接受最後的膽識 （刺猴）和幫忙部落祈福、驅邪後，才能離開聚會所。



隨著時空環境轉變，現在的「猴祭」濃縮成1天1夜，晚上青少年分成2隊搏鬥，訓練青少年成為強悍戰士。過去卑南族雖然不會主動攻擊其他部落，但是防禦心相當強，一旦外人入侵獵場或是部落，他們會剽悍的捍衛家園。



猴祭過後接著是「大獵祭」，高中階段的青少年和年輕人（勇士），跟著長輩上山打獵，傳承狩獵技巧。



這些青年只能帶著少許的米、鹽，分組各自進入山區尋找獵物。獵捕的方法可設陷阱捕捉、也可以獵槍狙殺，打到的獵物交由耆老依古法燻烤，帶回部落與族人分享，重現卑南族人的分享文化。



大獵祭結束後，獵人和勇士們護衛長老回到部落，婦女準備豐盛的食物迎接。大獵祭結束後就是除喪祭，大獵祭期間，過去一年有喪事的喪家必須遠離人群獨自生活，避免將穢氣帶給族人。



卑南族部落裡，過去一年有喪事的喪家，不能參加部落社交活動，在大獵祭後由長老除喪，揮別不如意的一年後，這些喪家才能重新參與部落的社交活動，迎接嶄新的一年。



卑南族其他部落，在大獵祭和除喪祭之間，也就是12月31日至隔年1月1日，也有不同的祭典。例如建和部落則是鞦韆祭；藝人張惠妹的故鄉–大巴六九部落和初鹿則是收穫祭，這些祭典有個共通性就是跨年迎新。



卑南族「年祭」系列祭典，是卑南族社會和生活型態的濃縮，因此除了狩獵、分享文化的傳承外，也提醒年輕人過去長幼有序、敬老尊賢的美德。



另外，長達15天的年祭安排在年終和年初，有除舊布新，揮別過去，迎接新的一年的積極意義。1061231