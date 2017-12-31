卑南族年祭傳承文化 迎新送舊

發稿時間：2017/12/31 17:25
最新更新：2017/12/31 17:33
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（中央社記者盧太城台東縣31日電）「年祭」是卑南族最重要的祭典，是全部族人參與的盛事，系列祭典除文化傳承、敬老尊賢的美德外，還有揮別陰霾，迎接新年到來的積極意義。台東卑南族8社10部落，每年的12月底至隔年的1月初，舉辦將近15天的年祭活動，包括「少年猴祭」、「大獵祭」、「除喪祭」3個主要祭典。率先登場的是「少年猴祭」，參加對象是國小一年級至國中三年級的部落青少年，分成訓練戰士、驅邪祈福和服從三階段。過去卑南族青少年必須接受很長一段時間集中在「巴拉冠」 （聚會所）接受斯巴達教育，一方面訓練服從，一方面保衛家園，直到成年前接受最後的膽識 （刺猴）和幫忙部落祈福、驅邪後，才能離開聚會所。隨著時空環境轉變，現在的「猴祭」濃縮成1天1夜，晚上青少年分成2隊搏鬥，訓練青少年成為強悍戰士。過去卑南族雖然不會主動攻擊其他部落，但是防禦心相當強，一旦外人入侵獵場或是部落，他們會剽悍的捍衛家園。猴祭過後接著是「大獵祭」，高中階段的青少年和年輕人（勇士），跟著長輩上山打獵，傳承狩獵技巧。這些青年只能帶著少許的米、鹽，分組各自進入山區尋找獵物。獵捕的方法可設陷阱捕捉、也可以獵槍狙殺，打到的獵物交由耆老依古法燻烤，帶回部落與族人分享，重現卑南族人的分享文化。大獵祭結束後，獵人和勇士們護衛長老回到部落，婦女準備豐盛的食物迎接。大獵祭結束後就是除喪祭，大獵祭期間，過去一年有喪事的喪家必須遠離人群獨自生活，避免將穢氣帶給族人。卑南族部落裡，過去一年有喪事的喪家，不能參加部落社交活動，在大獵祭後由長老除喪，揮別不如意的一年後，這些喪家才能重新參與部落的社交活動，迎接嶄新的一年。卑南族其他部落，在大獵祭和除喪祭之間，也就是12月31日至隔年1月1日，也有不同的祭典。例如建和部落則是鞦韆祭；藝人張惠妹的故鄉–大巴六九部落和初鹿則是收穫祭，這些祭典有個共通性就是跨年迎新。卑南族「年祭」系列祭典，是卑南族社會和生活型態的濃縮，因此除了狩獵、分享文化的傳承外，也提醒年輕人過去長幼有序、敬老尊賢的美德。另外，長達15天的年祭安排在年終和年初，有除舊布新，揮別過去，迎接新的一年的積極意義。1061231
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