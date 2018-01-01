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關鍵字： 李準元旦升旗日出國道路況
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兩岸旗幟金門飄揚 民眾旅客爭拍奇觀

發稿時間：2018/01/01 13:39

最新更新：2018/01/01 14:03

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金門模範街上1日出現中華民國國旗和中國大陸五星旗同步飄揚的景觀，發想者王明宗（左）說，當成裝置藝術，吸引人潮打卡拍照；東門里長蔡祥坤（右）說，可以促進商機。中央社記者黃慧敏攝　107年1月1日金門模範街上1日出現中華民國國旗和中國大陸五星旗同步飄揚的景觀，發想者王明宗（左）說，當成裝置藝術，吸引人潮打卡拍照；東門里長蔡祥坤（右）說，可以促進商機。中央社記者黃慧敏攝　107年1月1日

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）今天是中華民國107年元旦，金門模範街上青天白日滿地紅國旗和大陸五星旗同步飄揚，不少民眾好奇，還有遊客爭相拍照打卡。有人覺得兩岸一家親，很親切；但也有人認為怪怪的。

金門縣金城鎮知名的老街模範街兩邊商家門口，昨天下午突然懸掛起中華民國國旗和大陸五星旗。東門里里長蔡祥坤今天受訪表示，這是為了促進模範街商機，構想出自陶藝家王明宗。

浯州陶藝負責人王明宗表示，自己是個藝術家，純粹是從文化創意的角度，把國旗當成裝置藝術，用這個另類的方式吸引更多遊客，讓模範街成為打卡景點，活絡地方商機。

王明宗說，金門過去是戰地，應該發展戰地特色吸引觀光客。「以前大家對五星旗敏感，但時代不同了，尤其金門要發展，必須另類思考，不如把兩岸國旗當成裝置藝術，吸引人潮」。

今天有不少民眾和遊客聞風而來，爭睹兩岸旗幟齊飄揚的「奇景」。廈門旅遊團40多人湧進模範街，看到五星旗，十分訝異，不少團員自拍或合照，留下難得畫面。

道地金門人、現居台灣的顏小姐說，兩岸一家親，兩岸國旗放一起，感覺得很親切，蠻棒的，「要拍照片給台灣朋友看」。同樣是金門旅台鄉親的林先生說，這是台灣看不到的景象；從台北來旅遊的梅姓夫婦，也拍了不少照片。

不過，也有人不以為然。有當地人認為，中華民國境內掛起五星旗，有點「怪怪的」；但多數商家覺得可以帶來人潮，並沒有太多意見。

王明宗曾在模範街經營戀戀紅樓餐廳，92年就掛起五星旗，但他說，現在這條街上他已沒有店面，純粹是為了活絡地方經濟，期盼帶來人潮，為店家帶來商機。

因此，王明宗認為：「易地而處，如果台灣民眾在大陸看到中華民國國旗，心裡也一定會非常感動，所以，兩岸旗幟齊飄，是金門老街發展的賣點。」1070101

1日是中華民國107年元旦，金門模範街上青天白日滿地紅國旗和中國大陸五星旗同步飄揚，有民眾和遊客爭相拍照打卡，但也有人認為怪怪的。中央社記者黃慧敏攝　107年1月1日1日是中華民國107年元旦，金門模範街上青天白日滿地紅國旗和中國大陸五星旗同步飄揚，有民眾和遊客爭相拍照打卡，但也有人認為怪怪的。中央社記者黃慧敏攝　107年1月1日
中華民國107年元旦，金門模範街上青天白日滿地紅國旗和中國大陸五星旗同步飄揚，蔚為奇觀，遊客爭相拍照打卡。中央社記者黃慧敏攝　107年1月1日中華民國107年元旦，金門模範街上青天白日滿地紅國旗和中國大陸五星旗同步飄揚，蔚為奇觀，遊客爭相拍照打卡。中央社記者黃慧敏攝　107年1月1日
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