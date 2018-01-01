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關鍵字： 李準元旦升旗日出國道路況
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受傷玳瑁海龜 澎湖岸巡救援

發稿時間：2018/01/01 19:39

最新更新：2018/01/01 19:45

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南部地區巡防局第七海岸巡防總隊1日下午接獲民眾通報，在沙灘發現疑似受傷海龜，岸巡人員會同相關單位前往處理，發現是保育類玳瑁受傷，已協助送往安置。（岸巡七總隊提供）中央社　107年1月1日南部地區巡防局第七海岸巡防總隊1日下午接獲民眾通報，在沙灘發現疑似受傷海龜，岸巡人員會同相關單位前往處理，發現是保育類玳瑁受傷，已協助送往安置。（岸巡七總隊提供）中央社　107年1月1日

（中央社澎湖縣1日電）澎湖海域接連傳海龜傷亡意外，南部地區巡防局第七海岸巡防總隊菓葉安檢所今天下午在菓葉沙灘發現一隻受傷海龜，經保育單位確認是保育類的玳瑁海龜。一周來陸續已有3隻海龜傷亡案例。

第七海岸巡防總隊菓葉安檢所下午接獲民眾通報，在菓葉港區沙灘有受傷海龜，經通報澎湖縣政府農漁局保育科長陳金龍一起會勘處理，發現是屬保育類的玳瑁海龜，龜甲長約38公分，右鰭部位疑似觸網受傷，並帶回澎湖水產試驗所進行安置。

第七岸巡總隊指出，澎湖海域短短在一周內，包括在蒔裡前安檢所井垵執檢站、竹灣安檢所合界執檢站所轄港區內，先後發現有3隻傷亡的海龜，都屬保育類的綠蠵龜、玳瑁海龜。

海巡人員表示，海龜因沒有味覺及牙齒，因此時常無法分辨垃圾與食物的差別，導致緩慢的飢餓衰弱而死亡。海龜保育與海洋生態系統息息相關，發現受傷海龜可撥打海巡「118」服務專線。1070101

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