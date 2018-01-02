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中國未要求北韓去核化 與公開立場相左

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知本溪首座可拆式攔砂壩 調節土砂又保育

發稿時間：2018/01/02 15:54

最新更新：2018/01/02 16:16

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台東知本溪上游崩坍嚴重，大量土砂威脅下游，為有效管理土砂問題，林務局在知本段設置活動式鋼管「攔砂壩」，可調節土砂流量，還可供魚類回溯。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年1月2日台東知本溪上游崩坍嚴重，大量土砂威脅下游，為有效管理土砂問題，林務局在知本段設置活動式鋼管「攔砂壩」，可調節土砂流量，還可供魚類回溯。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年1月2日

（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東知本溪上游崩坍嚴重，大量土砂威脅下游，林務局台東林管處在知本段設置活動式鋼管「攔砂壩」，可調節土砂流量，還可供魚類回溯。

林務局台東林管處長劉瓊蓮今天表示，近年全球氣候異常，極端降雨現象更趨明顯，造成知本溪流域上游有大量崩塌土砂，導致中、下游河床淤積嚴重、洪水位提高，威脅橋樑、提防與周遭民宅安全。

為有效管理土砂問題，台東林管處經專家建議在知本國家森林遊樂區樂林橋上游約500公尺處，設置國內首座大溪流的可拆式鋼管調節壩（攔砂壩），藉以調節土砂運移，達到有效調整知本溪床逐年淤高情形。

劉瓊蓮表示，這次施作鋼管壩主要施作目的其功能非攔砂、蓄砂，而是藉由可拆式鋼管調節向下游流動的土砂量。因此採用綠色材料並大幅減少混凝土用量，鋼管組件以強力螺栓進行組合，鋼管壩阻砂容量可透過鋼管拆解而自由調節，因應溪流在不同狀態時期的防砂需求。

另外，在兼顧河川生態需求考量，鋼管採高低斷面設計以降低河床高差，營造低水流路，混凝土壩柱採粗糙面設計，供台東間爬岩鰍等魚類洄游。

劉瓊蓮強調，鋼管壩完成後歷經多次颱風豪雨，粗估有效調節土砂約50萬立方公尺，更獲頒106年農委會優良農建工程獎，顯示工程設計創新、周延受肯定。1070102

近年全球氣候異常，極端降雨現象更趨明顯，造成台東知本溪上游崩坍嚴重，大量土砂威脅下游，林務局設置國內首座大溪流的可拆式鋼管調節壩（攔砂壩），藉以調節土砂運移。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年1月2日近年全球氣候異常，極端降雨現象更趨明顯，造成台東知本溪上游崩坍嚴重，大量土砂威脅下游，林務局設置國內首座大溪流的可拆式鋼管調節壩（攔砂壩），藉以調節土砂運移。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年1月2日
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