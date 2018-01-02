/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 日圓元大銀行王炳忠五月天

中國未要求北韓去核化 與公開立場相左

>rss

新年上班首日 陳金德微調縣府主管團隊

發稿時間：2018/01/02 16:05

最新更新：2018/01/02 16:05

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）新年上班第一天，宜蘭縣代理縣長陳金德今天宣布新一波縣府人事調動，工商旅遊處、農業處都換人擔任。陳金德說，這只是微調與選舉無關，何況年底縣長選舉由誰參選都還未知。

陳金德自從去年11月代理縣長上任沒多久，前農業處長陳德星就傳出因為農地政策問題，與陳金德意見相左，辭官退休，留下的處長職缺由誰接任，備受關注。

陳金德上午在縣務會議中宣布新一波的人事調動，原工商旅遊處長陳長偉調任工策會總幹事，工商旅遊處長由縣長隨行秘書李岳儒接任，縣府秘書游憲廷接任懸缺已久的農業處長，原工策會總幹事李守正轉任縣府秘書，這也陳金德上任後的第二波人事調動。

由於今年選舉將到，人事調動難免引起外界聯想，媒體詢問縣府人事異動是否與選舉布局有關？陳金德會後說，人事調動難免都會被認為跟選舉有關；他也笑說「可是到現在我還不知道誰要選縣長」。

宜蘭縣政府在下午也隨即舉行新任工商旅遊處長、農業處長佈達及宣誓典禮，由陳金德主持。

陳金德表示，工商旅遊處及農業處的業務，對宜蘭來說都非常重要，藉由這次人事微幅調整，希望能強化縣府團隊的經驗交流及共識凝聚，獲得縣民信任，也期許縣府團隊要更加貼近民意，一切行政作為，都應該要回歸依法行政的本質，這才是負責任的政府應有的態度。

陳金德也說，他個人任期到今年年底，在未來一年的代理縣長期間，施政目標就是要讓縣民安居樂業，並要求縣府團隊要縮短為民服務相關程序，解決過去效率不彰的問題，減少民眾抱怨。

此外，民眾依法受到保障的權利或權益，他也要求每個縣府機關單位都必須念茲在茲，對於民眾所有依法受到保障的權利都必須重視，不能輕易以若干不完整的程序或法規，侵犯民眾的權利或權益。1070102

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP