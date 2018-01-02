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中國未要求北韓去核化 與公開立場相左

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夫婦任家扶志工12年 要做到做不動為止

發稿時間：2018/01/02 17:11

最新更新：2018/01/02 18:35

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陳人毓（右）、范姜秀錦（左）夫婦擔任志工12年，談到未來的志工服務期待與想法時，兩人都靦腆說，只要家扶中心有需要，就會全力支援協助，要做到做不動為止。（家扶中心提供）中央社記者陳朝福傳真 107年1月2日陳人毓（右）、范姜秀錦（左）夫婦擔任志工12年，談到未來的志工服務期待與想法時，兩人都靦腆說，只要家扶中心有需要，就會全力支援協助，要做到做不動為止。（家扶中心提供）中央社記者陳朝福傳真 107年1月2日

（中央社記者陳朝福高雄2日電）陳人毓、范姜秀錦夫婦擔任志工12年，服務時數超過1500小時，隨著服務時數與經驗不斷累積，對每一次的服務仍不馬虎，夫婦倆也要做到做不動為止。

陳人毓夫婦民國95年起擔任南高雄家扶中心的志工，今天憶起十多年前就有擔任志工服務人群的想法，在朋友的邀約下進入家扶中心集愛志工隊服務。今年榮獲高雄市政府志工表揚金質獎。

范姜秀錦表示，見證受扶助的家庭與兒少成長，同時對家扶中心的認同與投入有增無減，希望社會大眾也能看見家扶的貢獻。

陳人毓夫婦以前在職場上都是中階主管，但擔任志工的工作無所不包，有園遊會擺攤、交通管制、縫傘、舞蹈、短劇表演、托兒服務和課後輔導等，行政服務工作也參與，被中心的社工豎大拇指讚服務態度虛懷若谷且充滿親和力。

陳人毓表示，每個活動都需要不斷經驗的累積與學習才能上手，因此夫妻倆總是要隨時釋放正能量、樂觀面對，逐漸練就十八般武藝協助活動圓滿完成。

在一起擔任志工服務過程中，夫妻倆印象最深刻的是一場協助帶領寄養童的活動。一對兄妹安置於不同寄養家庭，因活動而相聚相見時開心相擁，隨著活動時間接近尾聲，妹妹開始感到分離的焦慮而哭喊著不想與哥哥分開。這一幕讓夫妻倆心疼。

陳人毓說，弱勢家庭常忙於生計，很難有時間與金錢能夠讓孩子參與活動；家扶願意協助這些弱勢家庭，安排活動促進親子、手足關係與社會的連結，就是一個很大的幫助。

夫妻倆認為擔任志工是服務中的一個小小推手，最大的希望是家長與孩子在當下都可以保有正向且滿足的回憶，這也是他們夫妻倆能夠一直服務的動力。

擔任志工12年，陳人毓夫婦談到未來的志工服務期待與想法時，兩人都靦腆說，已經退休不再受到工作時間限制，只要家扶中心有需要，就會全力支援協助，要做到做不動為止。1070102

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