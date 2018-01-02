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中國未要求北韓去核化 與公開立場相左

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掌摑後再傳捏耳 基隆私幼涉不當管教

發稿時間：2018/01/02 18:37

最新更新：2018/01/02 18:37

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（中央社記者王朝鈺基隆市2日電）基隆市暖暖區一間私立幼兒園，去年11月才發生女童午休不想睡覺遭教保員呼巴掌事件，今天又有家長上網控訴，多名孩子遭老師用力捏掐耳朵。

對此，園方表示，其中有些誤會，因大家對事情的看法不同，現正與家長溝通中，對於家長在臉書社團發表的內容，則不便回應。

其中一名家長在臉書（Facebook）社團「暖暖好所在」指控，自從去年11月起，園方藉教學評鑑資遣多名教職員後造成人力不足，由於行政人員兼顧多職導致情緒管理失控，這次動手體罰的竟是園長的女兒。

家長表示，園方第一時間避重就輕、耍官腔、玩文字遊戲，連回答老師是否合格都支吾其詞，只說「她有執照啦」，就連家長要老師親自說明都找不到人，鬼打牆似的回答「她下班了」，直到家長情緒暴怒，園方才回應，老師不是「打」，是「耳朵按摩」，這樣的態度及言詞真是可笑至極。

控訴家長指出，園方更禁止家長和導師私下聯繫，也不能私設群組，家長欲了解孩子在校情況，竟然都得透過園長，而園長的一貫態度就是「打官腔」，何時換了老師？換成誰？沒有老師都教些什麼？沒有人知道。

這位家長表示，孩子天真的回答「別的同學被捏耳朵都沒哭，所以我也有忍住不哭，我不敢跟老師頂嘴」，園方一貫手法卻是先硬拗再要求家長給機會，得到的卻是如此結果，頻頻出包，標準的不見棺材不掉淚，實在愧對教育者的良心。

教育處表示，經派員前往了解後，幼兒園職員也就是園長的女兒，去年12月29日指導吃飯較慢的中班幼兒用餐時確有按壓幼兒耳垂，由於這名職員未具教保服務人員資格，市府將依「幼兒教育及照顧法」規定，處以新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰。

教育處指出，這間幼兒園近半年發生第二次不當管教，行為人雖是不同教師，市府仍將依法令幼兒園限期改善，若處罰3次後仍未改善，將接續處以減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分。1070102

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