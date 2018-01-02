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中國未要求北韓去核化 與公開立場相左

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金門小三通逾175萬人次 創新高

發稿時間：2018/01/02 19:34

最新更新：2018/01/02 20:41

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金門縣政府2日公布數據，民國106年小三通入出境人數逾175萬人次，較前一年增加一萬多人次，其中大陸旅客增加1.08%。圖為去年大陸十一長假期間，特產店前停滿遊覽車的盛況。中央社記者黃慧敏攝　107年1月2日金門縣政府2日公布數據，民國106年小三通入出境人數逾175萬人次，較前一年增加一萬多人次，其中大陸旅客增加1.08%。圖為去年大陸十一長假期間，特產店前停滿遊覽車的盛況。中央社記者黃慧敏攝　107年1月2日

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）金門縣政府今天公布數據，民國106年小三通入出境人數逾175萬人次，較前一年增加1萬多人次，其中大陸旅客增加1.08%；而且陸客10月單月入出境和年度入出境人數都創新高。

觀光處長陳美齡表示，從去年統計可以看出旅遊型態明顯改變，「自由行」已成為旅遊一大主流，比率逐年提升；在兩岸政治微妙氛圍下，陸客到台灣旅遊明顯下滑，而金門仍扮演積極角色，包含供水、環保、觀光、文化、體育與宗教，都有進一步交流與對接，因此來往人數不減反增，而且後勢可期。

縣府表示，縣長陳福海近年積極向中央爭取放寬並簡化小三通辦證手續，已獲善意回應。今年1月1日起移民署開放多項新政策，包括小三通個人旅遊申請應備文件不需檢附G簽注、小三通藝文商務交流審查時間縮短，以及放寬從事小三通旅行事由等措施，都可望再為金門小三通寫新猷。

依觀光處統計，去年小三通入出境人數175萬4351人次，較前一年增加1萬2327人次，成長0.71%。其中，台灣旅客101萬3277人次，增加2223人次，成長0.22%；陸客70萬2123人次，增加7571人次，成長率1.08%。

落地簽部分，8萬6376人次，增加2萬6585人次，成長45.46%；外籍旅客3萬8951人次，增加2533人次，成長6.96%。

觀光處指出，去年更創下多項歷史新高數據，如10月2日單日入出境7699人次、11月11日落地簽單日申請530人次、10月單月入出境17萬5912人次，以及10月陸客單月入出境7萬9778人次，年度陸客入出境70萬2123人次和年度陸客落地簽申請4萬3262件等。1070102

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