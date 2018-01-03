中山大PM2.5視界展 增進大眾認識

國立中山大學主辦「撥霾見日 PM2.5視界」特展3日起登場，前中研院長李遠哲（右）等人出席開幕活動並參觀，在師生創作的立體裝置藝術作品「大鼻子與小粒子」前合影。中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月3日

（中央社記者程啟峰高雄3日電）PM2.5細懸浮微粒被稱為「空氣中的隱形殺手」，中山大學為增進社會大眾對PM2.5的認識，今天起舉行「撥霾見日.PM2.5視界」特展，中研院前院長李遠哲為展出剪綵並參觀。



李遠哲並以「讓我們共同掌握人類的未來」為題，勉勵大家共同關心環境永續及人類未來生存環境的課題。



李遠哲說，人類追求經濟發展，但另一方面也對環境造成汙染；除了PM2.5，像是二氧化碳、溫室效應等問題都亟待解決，「不是空氣汙染了就要去恢復核能」，在思考能源問題時，應同時減碳，才能永續發展。



中山大學校長鄭英耀指出，這次特展展現校方實現社會責任的使命感及決心。展覽以中山師生及合作夥伴共同設計規劃的展品為主，結合國立自然科學博物館的PM2.5視界系列藝術創作展品，期待能讓社會大眾深入了解PM2.5相關知識，進而共同努力提升環境品質並守護大家的健康。



李遠哲隨後並與鄭英耀等人進展場參觀中山大師生創作的「大鼻子與小粒子」立體裝置藝術等展品。



「撥霾見日.PM2.5視界」特展包括20多件展品，於中山大學圖書館3樓展出，開放民眾免費參觀，展至6月15日。1070103