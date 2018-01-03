/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 日圓元大銀行王炳忠五月天
>rss

矽卡火災罹難移工聯合公祭 家屬哀痛

發稿時間：2018/01/03 19:59

最新更新：2018/01/03 21:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
去年12月14日桃園市蘆竹矽卡公司違建宿舍大火，造成6名移工魂斷異鄉，3日下午在桃園市立殯儀館舉辦聯合公祭。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月3日去年12月14日桃園市蘆竹矽卡公司違建宿舍大火，造成6名移工魂斷異鄉，3日下午在桃園市立殯儀館舉辦聯合公祭。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月3日

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）去年12月14日桃園市蘆竹矽卡公司違建宿舍大火，6名移工魂斷異鄉，今天下午在桃園市立殯儀館舉辦聯合公祭，罹難者的親人及好友前往現場送他們最後一程，場面令人鼻酸。

宜霖人力資源股份有限公司業務部經理黃智嘉今天受訪表示，矽卡公司已經與阮文廌外的5名移工家屬達成和解，每人除意外保險及勞保賠償外，矽卡公司也賠償每人新台幣180萬元，並在家屬的同意下，於今日下午舉辦聯合公祭。

在聯合公祭的現場，罹難者親友想到家人客死異鄉，忍不住放聲大哭。黃智嘉表示，在矽卡公司的協助下，聯合公祭依照移工家鄉的風俗，規劃了彌陀法會、告別彌撒、追思會等不同形式，移民署、桃園市政府勞動處等單位也派員參加告別式。

黃智嘉指出，由於家屬急著在農曆年前將往生者帶回越南處理後事，因此今天公祭結束後隨即進行火化，明後天就會陸續離台返回越南，仲介公司也已經委託專人協助接送，同時也將持續協助阮文廌與矽卡協調，讓悲劇早日落幕。1070103

去年12月14日桃園市蘆竹矽卡公司違建宿舍大火，6名移工罹難，3日下午在桃園市立殯儀館舉辦聯合公祭，依照移工家鄉的風俗，規劃了彌陀法會、告別彌撒、追思會等不同形式。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月3日去年12月14日桃園市蘆竹矽卡公司違建宿舍大火，6名移工罹難，3日下午在桃園市立殯儀館舉辦聯合公祭，依照移工家鄉的風俗，規劃了彌陀法會、告別彌撒、追思會等不同形式。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月3日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP