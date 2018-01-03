矽卡火災罹難移工聯合公祭 家屬哀痛

去年12月14日桃園市蘆竹矽卡公司違建宿舍大火，造成6名移工魂斷異鄉，3日下午在桃園市立殯儀館舉辦聯合公祭。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年1月3日

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）去年12月14日桃園市蘆竹矽卡公司違建宿舍大火，6名移工魂斷異鄉，今天下午在桃園市立殯儀館舉辦聯合公祭，罹難者的親人及好友前往現場送他們最後一程，場面令人鼻酸。



宜霖人力資源股份有限公司業務部經理黃智嘉今天受訪表示，矽卡公司已經與阮文廌外的5名移工家屬達成和解，每人除意外保險及勞保賠償外，矽卡公司也賠償每人新台幣180萬元，並在家屬的同意下，於今日下午舉辦聯合公祭。



在聯合公祭的現場，罹難者親友想到家人客死異鄉，忍不住放聲大哭。黃智嘉表示，在矽卡公司的協助下，聯合公祭依照移工家鄉的風俗，規劃了彌陀法會、告別彌撒、追思會等不同形式，移民署、桃園市政府勞動處等單位也派員參加告別式。



黃智嘉指出，由於家屬急著在農曆年前將往生者帶回越南處理後事，因此今天公祭結束後隨即進行火化，明後天就會陸續離台返回越南，仲介公司也已經委託專人協助接送，同時也將持續協助阮文廌與矽卡協調，讓悲劇早日落幕。1070103



