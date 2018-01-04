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動畫國片幸福路上 卓冠廷祝票房長紅

發稿時間：2018/01/04 17:14

最新更新：2018/01/04 22:03

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國產動畫電影「幸福路上」將於5日全台上映，劇組4日在台中市政府舉辦首映宣傳活動，導演宋欣穎（左）致贈台中市長林佳龍與劇中角色「貝蒂」合影的Q版畫像給新聞局長卓冠廷（右）。中央社記者郝雪卿攝 107年1月4日國產動畫電影「幸福路上」將於5日全台上映，劇組4日在台中市政府舉辦首映宣傳活動，導演宋欣穎（左）致贈台中市長林佳龍與劇中角色「貝蒂」合影的Q版畫像給新聞局長卓冠廷（右）。中央社記者郝雪卿攝 107年1月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）國產動畫電影「幸福路上」將於5日全台上映，劇組今天在台中市政府舉辦首映宣傳活動，由於影片中有多處台中的場景，台中市新聞局長卓冠廷希望市民支持，票房開出紅盤。

「幸福路上」下午在市府樓舉辦台中宣傳活動，導演宋欣穎代表致贈一幅台中市長林佳龍與劇中角色「貝蒂」合影的Q版畫像，還有以「168」號門牌號碼象徵「一路發」的台中幸福大道電影海報，感謝台中市對電影製作的大力協助。

卓冠廷表示，宋欣穎於102年創作的動畫短片「幸福路上」廣獲肯定，之後開始籌拍動畫電影，歷時約4年，明天將正式上映，這不僅是宋欣穎個人的嘗試，也是台灣動畫的共同嘗試，台中市有幸成為片中的一部分，他感到與有榮焉，也很感動。

卓冠廷指出，「幸福路上」全台有近80座戲院上映，其中台中市有8家，邀請大家一起來觀賞電影，從中尋找自己的故事，相信對耕耘動畫的台灣影視人才也是很大鼓舞，預祝票房一路長紅，陪伴觀眾們一路幸福。

宋欣穎表示，「幸福路上」可說是一部「雙城故事」，透過片中女主角林淑琪的成長與悲傷喜樂，回顧台灣發展歷程；小琪的好朋友「莊貝蒂」則是台美混血兒，雖然兩人成長後過著不一樣的人生，但共同經歷了例如九二一大地震、總統大選等，是一部回家的故事，也是成長故事，更呈現了台灣人回憶。

宋欣穎還感謝市府支持，她說，盼觀眾欣賞電影後，能引起心中共鳴，或許還會到片中場景巡禮，這不僅是對土地的熱愛，也是對文化的認同，邀請台中市民一起進到電影院，從中找尋自我。1070104

影片來源：ifilm YouTube頻道
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