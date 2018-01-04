漁船出海撒網捕魚 竟撈到7顆未爆彈

新竹縣一艘漁船4日上午從新豐鄉坡頭漁港出海捕魚，竟意外撈到多顆未爆彈，緊急通報軍方等相關單位，陸軍未爆彈處理小組趕往處理。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年1月4日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）新竹縣一艘漁船今天上午從新豐鄉坡頭漁港出海撒網捕魚，竟意外撈到7顆未爆彈，陸軍未爆彈處理小組獲報到場處理，確認是未具爆裂性、無危安顧慮的戰車訓練彈。



新竹縣新豐鄉一名楊姓船長今天帶著2名漁工由坡頭漁港出海，在坡頭外海約2浬處撒網捕魚，收網時發現非常沉重，以為「大豐收」，拉起才發現竟撈到7顆未爆彈，嚇得趕緊將船開回漁港，請海巡署岸巡人員協助通報軍方，警方與消防人員也到場警戒。



楊姓船長受訪指出，此次出海撒網的地點為坑子口靶場射擊區的外圍海域，夾在漁網內的7顆未爆彈長度約30至40公分，驚嚇直呼「捕魚那麼多年，第一次撈到那麼多數量的砲彈」。



陸軍第六軍團指揮部傍晚發新聞稿說明，下午接獲通報後，立即派遣未爆彈處理小組到現場處理，確認漁民撈獲的未爆彈為105公厘戰車訓練彈，未具爆裂性，無危安顧慮，將攜回廢品區妥存，後續會依規定銷毀。



新豐鄉前鳳坑村長姜政焜受訪表示，陸軍裝甲兵訓練指揮部會在新豐鄉坑子口訓練場對海射擊，數十年來影響漁民生計，曾由新竹區漁會和軍方協調，盼能在冬季烏魚季時可以暫停射擊，讓漁民多一些收入，但卻始終未獲重視。1070104





新竹縣一艘漁船4日從新豐鄉坡頭漁港出海捕魚，竟意外撈到多顆未爆彈，陸軍未爆彈處理小組獲報到場處理，確認是不具爆裂性的戰車訓練彈。（海巡署第八岸巡總隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年1月4日

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