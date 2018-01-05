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澎防部鎮疆舞龍舞獅 春節年假獻藝

發稿時間：2018/01/05 13:08

最新更新：2018/01/05 13:41

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澎湖防衛指揮部裝騎營、混砲營與防空連等官兵共同成立「鎮疆舞龍社」，由社長李祈鋒士官長所率領的30餘位官兵，聘請澎湖風櫃國小老師鄭永杰協助指導舞龍技藝。中央社 107年1月5日澎湖防衛指揮部裝騎營、混砲營與防空連等官兵共同成立「鎮疆舞龍社」，由社長李祈鋒士官長所率領的30餘位官兵，聘請澎湖風櫃國小老師鄭永杰協助指導舞龍技藝。中央社 107年1月5日

（中央社澎湖縣5日電）澎湖防衛指揮部所屬各部隊官兵，除戰訓操演精彩，個個更是身懷技藝，還成立戰鼓、舞獅隊與舞龍隊，目前正利用操課之餘，加緊練習，將在農曆春節年假的軍民聯歡中獻藝，大顯身手一番。

澎防部所屬的第一支援指揮部成立的鎮疆戰鼓、舞獅隊，在今年元旦升旗活動首度展現，擎天一擊與表演，獲得與會人士的讚賞。

除此之外，由裝騎營、混砲營與防空連等官兵共同成立「鎮疆舞龍社」，由社長李祈鋒士官長所率領的30餘位官兵，聘請澎湖風櫃國小老師鄭永杰協助指導舞龍技藝，每天利用操課之餘，看似簡單的舞龍，但演練過程，相當耗費體力，不輸戰技演訓。

李祈鋒說，鎮疆舞龍社目前正加緊練習，並培養與舞獅間的默契，將在農曆春節年假期間，在縣內大顯身手，讓民眾看到睽違已久，由阿兵哥擔綱演出的戰鼓、舞龍弄獅的場景。1070105

澎湖防衛指揮部裝騎營、混砲營與防空連等官兵共同成立「鎮疆舞龍社」，每天利用操課之餘，看似簡單的舞龍，但演練過程，相當耗費體力，不輸戰技演訓。中央社 107年1月5日澎湖防衛指揮部裝騎營、混砲營與防空連等官兵共同成立「鎮疆舞龍社」，每天利用操課之餘，看似簡單的舞龍，但演練過程，相當耗費體力，不輸戰技演訓。中央社 107年1月5日
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