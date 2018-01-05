室內等公車 南投11醫院設即時資訊看板

南投縣政府與縣內11家醫院合作，在醫院大廳設置公車到站即時資訊顯示看板，5日舉行啟用儀式，南投縣副縣長陳正昇（左4）、縣政府衛生局長黃昭郎（右2）、南基醫院院長陳新耀（右4）及多名縣議員出席。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年1月5日

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）南投縣政府與縣內11家醫院合作，在醫院大廳設置公車到站即時資訊顯示看板，讓民眾在室內等公車，不用站在戶外站牌久候。



為體貼就醫民眾搭公車，南投縣政府計畫處、衛生局與縣內11家醫院合作，在醫院大廳設置「公車到站即時資訊顯示看板」，讓民眾可坐在醫院大廳等候，公車即將抵達前，再走到醫院外站牌搭乘，使看完病的民眾免於戶外久候公車。



啟用上線儀式今天在南基醫院舉行，南投縣副縣長陳正昇、縣政府衛生局長黃昭郎、南基醫院院長陳新耀及多名縣議員出席。



陳正昇說，搭車民眾可根據系統顯示時間，待公車即將抵達再走到站牌等候，雖然只是小小新措施，盼讓民眾感受貼心服務。



他表示，衛生局、計畫處合作規劃，並號召縣內11家醫院共同響應設置「公車到站即時資訊顯示看板」，工務處也協助東華醫院、中國醫藥大學附設醫院草屯分院更正站牌名稱，方便民眾辨識。



陳正昇說，顯示看板資訊系統由計畫處資訊替代役男運用專業設計，透過介接交通部公共運輸整合資訊流通服務平台，取得醫院站牌各線公車即時位置資料，並轉化成讓民眾易懂訊息，協助資源有限的縣政府推動高齡友善城市，提供更便利服務。1070105