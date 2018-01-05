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科技部斥資16億 打造3艘新式研究船

發稿時間：2018/01/05 17:35

最新更新：2018/01/05 20:37

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科技部投入約新台幣16億元打造2艘500噸及1艘1000噸研究船，強調高規格安全要求，其中2艘500噸研究船5日在台船公司基隆總廠開工。中央社記者王朝鈺攝　107年1月5日科技部投入約新台幣16億元打造2艘500噸及1艘1000噸研究船，強調高規格安全要求，其中2艘500噸研究船5日在台船公司基隆總廠開工。中央社記者王朝鈺攝　107年1月5日

（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）科技部投入約新台幣16億元打造2艘500噸及1艘1000噸研究船，其中2艘500噸研究船今天在台船公司基隆總廠開工，預計1年半後交船。

科技部長陳良基致詞表示，由於現有3艘研究船過於老舊，新船將納入新式海洋研究設備，除現有規劃的設備外，未來也會配合研究所需，招募更多團隊開發新式設備，除希望透過研究船的建造及投入研究保護國土安全外，也能針對周遭因為洋流造成全球變遷現象能有更多科學貢獻。

科技部新聞稿指出，新建的3艘研究船特別強調高規格安全要求，規劃初期就採符合客船安全標準，包括對於船體結構、艙區空間或救生滅火等安全設備均有嚴格要求，得標廠商台灣國際造船股份有限公司也配合科技部的各項需求。

科技部表示，新的研究船除有海上地球物理測勘及海水採樣設備外，更配有「動態定位系統」讓研究船能在指定的位置精準採樣，另外「多音束探測儀」則可更有效量測海底地形，「超短基線水下定位系統」可準確標定水下目標物位置。

此外，科技部指出，還有1艘1000噸級的研究船將開工建造，搭配2艘分別為2000噸及3000噸級的大型研究船，共5艘研究船將以國家海洋研究船隊形式運作，確保台灣海洋權益及海域資源永續發展。1070105

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