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礦物細料堆金門 縣府要求限期回運

發稿時間：2018/01/05 19:13

最新更新：2018/01/05 19:13

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（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）中鋼子公司中聯資源公司在金門堆砌近萬噸礦物細料，引來民眾疑慮；金門縣副縣長吳成典今天表示，已要求廠商限期回運，廠商「勉強接受」。

金湖鎮料羅圓環附近最近出現深灰色粒料堆置，民眾懷疑是「爐渣」或「脫硫渣」，憂心有污染環境的危險，而向環保局舉報。

經過縣政府環保局初步調查，這批物料是中鋼子公司中聯資源販售的礦物細料，是經濟部核准的產品，用途是作為低強度混凝土CLSM副原料使用。環保局已派員到各堆置點採集樣品送檢，檢測報告預計下周出爐。

雖然檢驗結果尚未出爐，吳成典今天邀集中聯資源總經理蔡沛宏等人，進一步了解這批礦砂的來源和處置方法。

吳成典傍晚在會後記者會中表示，這批礦砂共有9555公噸，自去年11月起分7個船次運到金門，雖然業者一再保證不含重金屬，也沒有戴奧辛，但考量民眾的疑慮，縣府強制要求廠商限期回運，廠商「勉強接受」。但吳成典並未指出限期是多久，只說「愈快愈好」。

此外，縣環保局已對料羅圓環附近砂石水泥預拌廠進行操作許可證現場查核，現場確認廠中堆置約3000多噸的礦物細料，原料與操作許可證記載內容不符，已違反空氣污染防制法，已依法裁處新台幣50萬元罰鍰，並限期業者一個月內補正或改善。

此外，環保局副局長楊建立也說，環保局在太湖劃測段419-17地號附近發現業者未覆蓋妥善貯存礦物細料，有污染環境的危險，已依違反廢棄物清理法規定開罰3萬元，並限期改善，未改善完成者，按次處罰。

楊建立表示，避免下雨造成礦砂流入河川，污染水源，業者已覆蓋一半礦砂，環保局會持續追蹤。1070105

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