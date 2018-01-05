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台南民族店被檢出綠薯條 麥當勞加強檢視

發稿時間：2018/01/05 20:36

最新更新：2018/01/05 22:45

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摩斯漢堡台南3家分店去年被查出綠薯條，未料麥當勞也出現綠薯條；台南市政府衛生局5日晚發布新聞稿指出，下午接獲情資後，隨即前往麥當勞台南民族店稽查，發現2批薯條中，部分表皮出現綠色，已要求業者下架停售。（台南市衛生局提供）中央社記者張榮祥台南傳真　107年1月5日摩斯漢堡台南3家分店去年被查出綠薯條，未料麥當勞也出現綠薯條；台南市政府衛生局5日晚發布新聞稿指出，下午接獲情資後，隨即前往麥當勞台南民族店稽查，發現2批薯條中，部分表皮出現綠色，已要求業者下架停售。（台南市衛生局提供）中央社記者張榮祥台南傳真　107年1月5日

（中央社記者張榮祥台南5日電）麥當勞台南民族店今天下午被檢出綠薯條，台灣麥當勞晚間發表聲明說，即日起要求炸製前加強檢視，以降低發生機率。

台灣麥當勞聲明稿指出，台灣麥當勞供應的薯條，從馬鈴薯選種、種植過程到採收儲存，皆密切控管，避免馬鈴薯因光照產生葉綠素而致綠的情形。

台灣麥當勞一向遵守政府法令規定，除符合食藥署「食品及相關產品輸入查驗作業要點」，進口薯條變綠部分均未超過抽驗總重10%，進口後加強自主管理，主動定期送驗，龍葵鹼濃度也遠低於食藥署目前所擬「食品中污染物質及毒素衛生標準」草案不得超過200ppm的標準。

台灣麥當勞聲明強調，持續要求供應商及同仁，從薯條切製、加工、包裝儲存到餐廳，嚴格控管，餐廳人員在薯條炸製後，若發現有綠色現象，務必挑除，即日起特別要求於炸製前加強檢視，希望透過多一道把關程序，降低此情形發生機率。

消費者在網路揭露麥當勞台南民族店有綠薯條，還拍照上傳，台南市政府衛生局今天下午立刻稽查，拆箱發現有效日期「2018年7月9日」及「2018年7月10日」等兩批號薯條，部分表皮出現綠色情形，已令業者下架停售，但衛生局要求改正，未開罰。1070105

又見綠薯條 麥當勞台南民族店遭查獲

（中央社記者張榮祥台南5日電）摩斯漢堡台南3家分店去年8月被查出綠薯條，未料麥當勞也出現綠薯條；台南市政府衛生局今晚證實，在台南民族店查獲2批薯條中，部分表皮出現綠色，已要求業者下架停售。

台南市政府衛生局今晚發布新聞稿指出，衛生局今天下午接獲情資後，隨即前往麥當勞台南民族店稽查，拆箱發現有效日期「2018年7月9日」及「2018年7月10日」等兩批號薯條，部分表皮出現綠色情形。

衛生局因認定這兩批未具原有良好色澤，不符合一般食品衛生標準規定，責令業者暫停販售問題薯條，並加強自主管理。

衛生局食品藥物管理科主任陳明旭告訴中央社記者，有人在網路揭露麥當勞台南民族店有綠薯條，還拍照上傳，衛生局立刻稽查，已令業者下架停售，但衛生局要求改正，未開罰。1070105

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