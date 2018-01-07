/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Pg One時代力量李文杰管中閔
>rss

日月潭九蛙知名度高 身世趣聞揭祕

發稿時間：2018/01/07 08:45

最新更新：2018/01/07 09:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
位於日月潭水蛙頭步道邊的九蛙疊像（圖）是日月潭水位指標，因外型可愛，是潭區知名景點。中央社記者蕭博陽南投縣攝　107年1月7日位於日月潭水蛙頭步道邊的九蛙疊像（圖）是日月潭水位指標，因外型可愛，是潭區知名景點。中央社記者蕭博陽南投縣攝　107年1月7日

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）日月潭九蛙銅像設計完工後，一度因水下基樁未施作而放置岸邊，吸引遊客攀爬，民國90年才依設計原意放入日月潭，由於太吸引人，還曾被載客賞蛙船浪打翻沉入水底。

每逢久旱不雨導致水位下降，「九蛙疊像」總是備受外界關注，加上九蛙全露時，水庫管理單位台灣電力公司、潭區遊憩主管機關日月潭國家風景區管理處都曾派人為九蛙「洗香香」、挖除底層淤泥，洗澡秀讓九蛙知名度更高。

九蛙疊像為何出現在日月潭，根據日月潭國家風景區管理處資料，九二一地震前委託設計水蛙頭自然步道的青境工程顧問有限公司，在步道的終點水面設置九蛙造型青銅像，以強化遊客對水蛙頭印象，也透過觀察九蛙在不同時段露出隻數變化，進而發現日月潭抽蓄水力發電的重要功能。

zoom in 日月潭九蛙銅像（圖）設計完工後，一度因水下基樁未施作而放置岸邊，吸引遊客合照及攀爬，民國90年才依設計原意放入日月潭。（青境工程顧問有限公司提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月7日日月潭九蛙銅像（圖）設計完工後，一度因水下基樁未施作而放置岸邊，吸引遊客合照及攀爬，民國90年才依設計原意放入日月潭。（青境工程顧問有限公司提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月7日

日月潭滿水位海拔高度748.48公尺，因水力發電，水源白天供電廠發電後，儲存在下池，深夜離峰用電時間，再將水源抽回日月潭，因此水位落差可達1、2公尺；若以第一隻蛙頭頂高度748.48公尺起算，水位下降1公尺，可降到約第5隻蛙頭頂高度747.51公尺。

九蛙銅像最初設計水下基樁和平台，希望讓九蛙銅像在湖中呈半漂浮狀態，但九蛙像完工後，並未在湖中建造基樁，九蛙像只好先暫置岸邊，吸引遊客攀爬合照，直到民國90年，九蛙像才移入潭畔。

由於九蛙銅雕太吸引人，曾有遊艇載客觀賞太靠近，波浪打翻九蛙。

資料顯示，九蛙像每隻青蛙頭頂高度代表水位依序為：最上層第1隻蛙海拔748.48公尺、第2蛙748.31公尺、第3蛙748.14公尺、第4蛙747.81公尺、第5蛙747.51公尺、第6蛙747.16公尺、第7蛙746.82公尺、第8蛙746.38公尺、第9蛙745.90公尺。步道邊、九蛙像旁設有高度計指示牌，讓遊客一目了然。1070107

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP