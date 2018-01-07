日月潭九蛙知名度高 身世趣聞揭祕

位於日月潭水蛙頭步道邊的九蛙疊像（圖）是日月潭水位指標，因外型可愛，是潭區知名景點。中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年1月7日

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）日月潭九蛙銅像設計完工後，一度因水下基樁未施作而放置岸邊，吸引遊客攀爬，民國90年才依設計原意放入日月潭，由於太吸引人，還曾被載客賞蛙船浪打翻沉入水底。



每逢久旱不雨導致水位下降，「九蛙疊像」總是備受外界關注，加上九蛙全露時，水庫管理單位台灣電力公司、潭區遊憩主管機關日月潭國家風景區管理處都曾派人為九蛙「洗香香」、挖除底層淤泥，洗澡秀讓九蛙知名度更高。



九蛙疊像為何出現在日月潭，根據日月潭國家風景區管理處資料，九二一地震前委託設計水蛙頭自然步道的青境工程顧問有限公司，在步道的終點水面設置九蛙造型青銅像，以強化遊客對水蛙頭印象，也透過觀察九蛙在不同時段露出隻數變化，進而發現日月潭抽蓄水力發電的重要功能。





日月潭九蛙銅像（圖）設計完工後，一度因水下基樁未施作而放置岸邊，吸引遊客合照及攀爬，民國90年才依設計原意放入日月潭。（青境工程顧問有限公司提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年1月7日

日月潭滿水位海拔高度748.48公尺，因水力發電，水源白天供電廠發電後，儲存在下池，深夜離峰用電時間，再將水源抽回日月潭，因此水位落差可達1、2公尺；若以第一隻蛙頭頂高度748.48公尺起算，水位下降1公尺，可降到約第5隻蛙頭頂高度747.51公尺。



九蛙銅像最初設計水下基樁和平台，希望讓九蛙銅像在湖中呈半漂浮狀態，但九蛙像完工後，並未在湖中建造基樁，九蛙像只好先暫置岸邊，吸引遊客攀爬合照，直到民國90年，九蛙像才移入潭畔。



由於九蛙銅雕太吸引人，曾有遊艇載客觀賞太靠近，波浪打翻九蛙。



資料顯示，九蛙像每隻青蛙頭頂高度代表水位依序為：最上層第1隻蛙海拔748.48公尺、第2蛙748.31公尺、第3蛙748.14公尺、第4蛙747.81公尺、第5蛙747.51公尺、第6蛙747.16公尺、第7蛙746.82公尺、第8蛙746.38公尺、第9蛙745.90公尺。步道邊、九蛙像旁設有高度計指示牌，讓遊客一目了然。1070107