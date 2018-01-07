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兼具發電與觀光 日月潭功能大

發稿時間：2018/01/07 08:45

最新更新：2018/01/07 09:21

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日月潭具水力發電功能，從武界壩引入濁水溪水源後，供大觀、明潭等電廠進行慣常及抽蓄發電，抽蓄發電水源夜間回抽日月潭，因此潭區水位24小時歷經下降與回升。（台電大觀電廠提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年1月7日日月潭具水力發電功能，從武界壩引入濁水溪水源後，供大觀、明潭等電廠進行慣常及抽蓄發電，抽蓄發電水源夜間回抽日月潭，因此潭區水位24小時歷經下降與回升。（台電大觀電廠提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年1月7日

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）日月潭是台灣電力公司管理的水力發電水庫，供大觀、明潭等電廠慣常及抽蓄發電，是目前較成熟的大容量儲能系統，由於是日月潭國家風景區觀光主體，也成為熱門觀光湖泊。

日月潭水庫總容量約1.7億立方公尺，目前有效容量約為1.3046億立方公尺，年平均淤積量約25萬立方公尺，是台灣地區淤積情形較輕微的水庫，主要供應大觀一廠、大觀二廠、明潭電廠、鉅工分廠的慣常與抽蓄水力發電用水，其中大觀二廠有4部、明潭電廠有6部為抽蓄式機組。

台電大觀發電廠副廠長張天瑞說，第一次石油危機後，為避免國際石油價格上揚衝擊，阻礙經濟發展，開始規劃興建核一、二及興達燃煤電廠，依當時能源價格，若在深夜離峰用電時間，利用核能及燃煤等基載機組提供抽水電能，將水蓄在上池，白天用電尖峰放水發電，較興建一座傳統火力尖載電廠更經濟。

張天瑞表示，今年1月到9月，萬大、大觀一廠、明潭電廠慣常水力發電，總發電量分別為1.39億度、2.95億度、1.52億度，大觀二廠及明潭電廠抽蓄發電分別為7.99億度、17.12億度。

張天瑞說，非核家園是政府政策目標，為彌補核電廠停轉發電缺口，政府上修再生能源發展目標，並加速提前達成；太陽光電與風力發電易受天候影響，無法穩定輸出電力，是間歇性能源，這些間歇能源大量併入電力系統後，需要儲能系統調節，以降低衝擊電力系統安全與供電品質，抽蓄電廠是目前較成熟的大容量儲能系統。1070107

位於南投縣的大觀發電廠（圖）利用日月潭水源，日間進行慣常與抽蓄發電，抽蓄發電水源儲存明湖下池，夜間到凌晨再回抽日月潭。（台電大觀電廠提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月7日位於南投縣的大觀發電廠（圖）利用日月潭水源，日間進行慣常與抽蓄發電，抽蓄發電水源儲存明湖下池，夜間到凌晨再回抽日月潭。（台電大觀電廠提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月7日
位於濁水溪上游的武界壩（圖），是日月潭水力發電工程一環，武界壩蓄積濁水溪水，再經武界引水隧道、新武界隧道，將水源注入日月潭。（台電大觀電廠提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月7日位於濁水溪上游的武界壩（圖），是日月潭水力發電工程一環，武界壩蓄積濁水溪水，再經武界引水隧道、新武界隧道，將水源注入日月潭。（台電大觀電廠提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月7日
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