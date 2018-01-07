巴掌大綠蠵龜 澎湖西衛漁港獲救

一隻只有巴掌大的小海龜，疑似遭風浪帶入澎湖西衛港區，由安檢所官兵撈起，經保育單位確認是保育類的綠蠵龜，安置在海龜收容救護中心。（岸巡七總隊提供）中央社 107年1月7日

（中央社澎湖縣7日電）一隻巴掌大的綠蠵龜，疑似遭強風海浪潮漂游入澎湖西衛漁港區，幸由安檢所官兵撈起，送至水試所海龜收容救護中心照料。



澎湖農漁局保育科員藍志嵐表示，這隻只有巴掌大的小海龜，是屬於保育類的綠蠵龜，龜甲長只有10公分、寬8公分，從孵化至今，只有2、3個月左右，從外觀看龜殼還軟的，並未受傷，初步研判可能是受海上風浪的影響，無力游出港外，所幸未被海鳥或大型魚類掠食，幸運被風浪帶入港區而獲救。



南部地區巡防局第七海岸巡防總隊馬公西衛安檢所是在昨天午時，接獲漁民報案，在西衛漁港區內發現一隻小海龜漂浮於海面，趕緊將其撈起置於安檢所內的容器，並通報澎湖縣政府農漁局保育單位協處，傍晚將小海龜送至水試所海龜收容救護中心安置照料。



澎湖海域在短短的半個月，已先後在岐頭、蒔裡、竹灣、菓葉、後寮、西衛等港區海域發現6隻傷亡的海龜，且都屬保育類的綠蠵龜與玳瑁海龜，昨天所救起的小海龜是最小的一隻。1070107



