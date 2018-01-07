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中市改善空污 PM2.5濃度降幅全國第一

發稿時間：2018/01/07 12:36

最新更新：2018/01/07 13:08

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台中市環保局7日根據環保署空氣品質測站數據指出，台中市PM2.5（細懸浮微粒）年均濃度降幅成效全國第一，另外，民國105年秋冬空氣品質不良季節協調公私場所降載績效六都第一。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月7日台中市環保局7日根據環保署空氣品質測站數據指出，台中市PM2.5（細懸浮微粒）年均濃度降幅成效全國第一，另外，民國105年秋冬空氣品質不良季節協調公私場所降載績效六都第一。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市政府改善空污有成，台中市環保局今天表示，台中市的PM2.5年均濃度降幅成效全國第一，另外，民國105年秋冬空氣品質不良季節協調公私場所降載績效六都第一。

環保局依據環保署空氣品質測站數據指出，台中市PM2.5（細懸浮微粒）年均濃度逐年下降，105年為22.8微克/立方米，到106年降到20.2微克/立方米，降幅11.4%，成效全國第一，距離109年達成國家空氣品質標準15微克/立方米的目標，只剩5微克。

環保局另根據環保署106年底公布的105年秋冬空氣品質不良季節協調公私場所降載結果表示，台中市削減比率達8.7%，為六都第一，並將獲環保署頒發獎金新台幣1000萬元，顯示台中推動的空污管制策略已初見成效，將更加努力，守護市民呼吸權。

環保局指出，比較105年及106年的PM2.5年均濃度，台中降幅達11.4%，改善率全國第一；全國平均降幅為2.48%。

至於105年秋冬空氣品質不良季節協調公私場所降載結果，台中市削減比率達8.7%，削減量相當19座文心公園可以淨化的二氧化硫排放量，為六都第一；全國比較也僅次於嘉義縣，為全國第二，台中將獲頒環保署獎金1000萬元，運用於加強空污稽查採樣科學儀器設備及污染防制工作。1070107

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