信義仁愛鄉梅花開5成 估中旬綻放高峰

近日低溫及降雨，南投縣信義鄉、仁愛鄉梅花陸續開花，預估1月中旬達綻放高峰，信義鄉土場的梅花甚至花開逾5成（圖）。（梅子夢工廠提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 107年1月7日

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）低溫配合降雨，南投縣信義鄉、仁愛鄉賞梅花區目前花開約5成，預估本月中旬達綻放高峰，可持續到月底。民眾利用平日到南投賞梅花，可避開假日車潮。



進入賞梅花季節，信義鄉農會梅子夢工廠廠長張勝正今天說，近日低溫及降雨，信義鄉知名賞梅花地點風櫃斗、烏松崙、牛稠坑、外坪頂、土場目前花開約5成，符合先前推估花況。



南投縣政府警察局信義分局長林建良提醒遊客，賞梅季節期間，信義鄉「投59線」自5.5公里處、風櫃斗土地公廟，到14.4公里處新鄉路往羅娜橋路口，採單向通行管制，除牛稠坑居民外，車輛不可由新鄉路進入牛稠坑賞梅區。



除信義鄉賞梅，仁愛鄉公所21日前推出「互新冬梅賞花季」活動，民眾可到互助村清流與中原部落、新生村眉原部落賞梅花。鄉長江子信說，低溫配合降雨，目前花開平均5成，若與寒流或冷氣團配合，月中可望盛開達高峰，花況是近幾年最佳。



另外，南投花卉嘉年華系列活動「信義鄉踏雪尋梅」，縣政府今天在牛稠坑柳家梅園舉辦夫妻背負、滾橡木桶競賽，由丈夫背負妻子在梅花樹下奔跑繞場，或是合力滾橡木桶競速，場面有趣。1070107