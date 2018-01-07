竹市東門城拼貼牆 留言給未來的自己

新竹市政府運用上千張彩色便利貼，在國定古蹟東門城的地下廊道打造FUTURE ME藝術牆，新竹市長林智堅（圖）邀民眾參與，留言給未來的自己。中央社記者魯鋼駿攝 107年1月7日

（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）位在新竹市的國定古蹟東門城「迎曦門」，是不少年輕人休憩、跳街舞的場域，市府運用上千張彩色便利貼，在地下廊道打造FUTURE ME藝術牆，讓民眾可以留言給未來的自己。



新竹市長林智堅今天受訪表示，東門城是新竹市僅存的竹塹城門，近200年來見證新竹人文歷史發展，東門城古橋墩旁的廊道與上方廣場，總吸引學子聚集練舞，也是藝文團隊演出的熱門場地，這次活動以便利貼藝術牆及互動方式，讓民眾留言給未來的自己。



策展人張馨之受訪說明，FUTURE ME藝術行動是以生活隨處可見的小物便利貼，共3750張，由12名大、小朋友，共同在超過10公尺長牆面上排列組合而成，打造一座藝術牆。



張馨之說，每張便利貼都像是「未來紙條」，讓民眾在便利貼上留言給未來的自己，也期盼在新的一年，民眾步行穿越東門城古蹟時，能感受嶄新的未來意象。



張馨之說，目前FUTURE ME藝術牆已有上百張中、英、韓文等留言、信箋，包含「e起玩，e起笑，e起哭，我們度過的那些年」、「成為心裡最棒的那個人」、「GOODBYE 2017」等，讓創意藝術行動賦予老城門活潑氣息，吸引民眾駐足觀賞。



中華大學資訊工程系三年級學生林宏遠分享，高中開始就常與朋友相約東門城廣場聚會，沒想過老城牆可以發展藝術行動，他也在便利貼上寫下簡單文字，並說：「原來藝術能這麼有趣、親近人群。」1070107