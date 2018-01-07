掩埋不明礦砂 金門縣議員籲懲元凶

金門縣議員陳滄江（圖）7日會同縣環保局長呂清富與警方人員，並調來怪手到鵲山前埔水庫旁進行勘查，發現不肖廠商棄置不明礦物細料並掩埋滅跡，陳滄江要求縣府2天內查明礦料去向和流量。中央社記者黃慧敏攝 107年1月7日

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣議員陳滄江今天到鵲山前埔水庫旁勘查，發現不肖廠商棄置不明礦物細料並掩埋滅跡，要求縣府2天內查明礦料去向和流量；縣府環保局也指出，此事已涉掩埋棄置，將送辦。



繼民眾向環保局舉報，指金湖鎮料羅圓環附近出現不明的粒料堆置，懷疑是「爐渣」後，陳滄江又接獲民眾舉發金湖鎮鵲山前埔水庫旁，遭不肖廠商棄置不明礦料，而且企圖掩埋滅跡。



陳滄江今天會同縣環保局長呂清富與警方人員，並調來怪手勘查現場。結果怪手一鏟，就挖出大量暗灰色礦物細料。陳滄江說，證實確有數噸脫硫渣被掩埋。



金門縣政府5日表示，已有9555噸礦物細砂，經中鋼子公司中聯資源公司運到金門，是否是「爐渣」或「脫硫渣」，正在檢測中；副縣長吳成典當天並表示，不管是否是脫硫渣，已與廠商達成「限期回運」的共識。



陳滄江表示，掩埋脫硫渣的地點距離前埔水庫直線距離僅約200公尺，金門連夜大雨，若雨勢不停，擔心脫硫渣強鹼毒性會下滲水源，恐怕污染水庫水質，到時金門東半島鄉親健康就「完蛋了」。



陳滄江直指廠商行徑太惡劣，呂清富立即指示所屬採樣送驗，並表示將移送檢調究辦。陳滄江要求呂清富立即清查封查的廠商堆積的礦物細料有無減少，並確實要求廠商回運台灣。1070107