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CIA局長：川普完全適任 有人始終崩潰中

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大桃園超級籃球聯賽開打 新增高中組

發稿時間：2018/01/07 18:16

最新更新：2018/01/07 21:41

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桃園市籃球委員會主辦的大桃園超級籃球聯賽，7日在健行科大舉行開幕式，新加入的高中組相當有看頭，來自全國24所學校的33支隊伍，有許多是HBL競賽熱門球團。（桃園市籃球委員會提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月7日桃園市籃球委員會主辦的大桃園超級籃球聯賽，7日在健行科大舉行開幕式，新加入的高中組相當有看頭，來自全國24所學校的33支隊伍，有許多是HBL競賽熱門球團。（桃園市籃球委員會提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月7日

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）由桃園市籃球委員會主辦的大桃園超級籃球聯賽，今天在健行科大舉行開幕式，希望透過民間組織的力量，以類職業化的球賽取代短期的盃賽，培植選手也讓籃球運動能向下扎根。

桃園市籃球委員會主委楊家俍受訪表示，去年大桃園超級籃球聯盟舉辦第一屆業餘聯賽，只有20支隊伍參加，今年社會組不但成長到54隊，新增的高中組也有33支隊伍參賽，今年許多重要的籃球賽事都在桃園舉辦，籃委會也期待將今年打造為桃園市的「籃球元年」。

楊家俍表示，籃委會往年受限於經費不足，只能以盃賽方式呈現，但在地方企業出錢出力下，這次比賽網羅不少國內知名球隊加入，主辦單位也祭出高額獎金鼓勵優勝隊伍，籃委會及超級籃球聯盟的臉書粉絲專頁除公布賽事，也會進行現場直播，讓球迷欣賞賽事零時差。

籃委會執行副主委陳秉澤說，大桃園超級籃球聯盟希望打造類職業化的長期競賽，來取代短期的盃賽，新加入的高中組相當有看頭，來自全國24所學校的33支隊伍，有許多是HBL競賽熱門球團，從即日起到6月間，每週六日將在健行科技大學及大園國際高中舉辦比賽，也歡迎民眾免費入場觀戰。1070107

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