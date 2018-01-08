認購馬頭山生態棲地 環團盼成立保護區

（中央社記者王淑芬高雄8日電）反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會及台灣生態學會等環團，合力推動「守護馬頭山棲地認購」活動，希望透過人民力量，守護馬頭山青灰岩生態系統、保護動物棲息地。



自救會會長高淑慧今天指出，馬頭山是台灣特有重要的青灰岩生態系統，第一階段擬認購約30公頃的土地，採每股一平方公尺新台幣100元認購，未來將做為「青灰岩自然人文生態保護區」。



環保業者規劃於馬頭山開發設置廢棄物處理場，開發計畫送高市府環保局審查。環團及自救會堅決反對，兩年多來陳抗不斷，先後主張廢棄物處理場污染地下水、處理場位在斷層帶，還有保育動物棲地會受到破壞等。



自救會發言人龔文雄指出，馬頭山有豐富的生物種類，厚圓澤蟹、麝香貓、穿山甲、白鼻心等，是野生動植物的天堂，如果沒有守護馬頭山，保育動物將會滅絕。



為確保野生動物棲地不被破壞，自救會和台灣生態學會等單位共同發起「守護馬頭山棲地認購」活動，盼匯集人民的力量，讓馬頭山的生態免遭破壞。



龔文雄說，馬頭山位在高雄市旗山、內門及田寮區交界處，數百公頃的土地，其中有百餘公頃是環保業者持有，業者規劃20餘公頃的廢棄物處理場。龔文雄強調，一旦許可開發就是環境和生態的浩劫。



自救會表示，民眾的捐款將用於設置「青灰岩自然人文生態保護區」，讓環境和生態永續。



掩埋場開發計畫目前還在環評審查階段。1070108