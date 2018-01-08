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寒流來襲 民眾穿衣保暖有撇步

發稿時間：2018/01/08 14:06

最新更新：2018/01/08 14:27

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入冬首波寒流報到，嘉義市衛生局8日提醒民眾，寒流來襲要特別注意手足四肢、上背部的保暖。（衛生局提供）中央社記者江俊亮傳真 107年1月8日入冬首波寒流報到，嘉義市衛生局8日提醒民眾，寒流來襲要特別注意手足四肢、上背部的保暖。（衛生局提供）中央社記者江俊亮傳真 107年1月8日

（中央社記者江俊亮嘉義市8日電）入冬首波寒流逐漸南下，嘉義市衛生局長張耀懋今天表示，寒流來襲不必穿成毛球，只要特別注意手足四肢、上背部保暖，全身就會暖和。

張耀懋受訪表示，寒流南下，中央氣象局今天同時發布4個天氣警特報，包括大雨、低溫、濃霧及陸上強風特報；嘉義地區受輻射冷卻效應影響，可能出現攝氏10度以下低溫，民眾應注意保暖。

他說，寒流期間，晨起運動、早出晚歸的民眾要特別注意保暖，但不必把自己穿成毛球，只要手足四肢、上背部暖了，全身就會跟著暖和；至於手腳容易冰冷的人，外出時可穿戴手套、厚襪、保暖衣來禦寒。

他說，掌握四肢、上背兩大保暖重點部位後，可以再依個人需求添加衣物，例如過敏、氣喘患者，不妨戴口罩、圍巾來保護氣管；心血管疾病或中風患者應戴帽子，以免接觸冷空氣時，腦部血管瞬間收縮。

張耀懋建議民眾以洋蔥式穿著，隨著溫度變化來穿脫衣物，尤其有心血管疾病、過敏、氣喘、呼吸系統疾病的患者，以及老人、小孩等族群要特別注意保暖。

至於民眾使用暖暖包、熱敷墊等保暖用品時，應注意溫度，避免直接接觸皮膚，以免燒燙傷，他建議每次使用時間不要超過30分鐘。

張耀懋表示，天氣寒冷，流行性感冒持續升溫，民眾喜歡待在室內取暖，但待在室內要特別注意通風，嚴防流感群聚感染，尤其要特別注意瓦斯是否滲漏，以免一氧化碳中毒。1070108

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