竹市關懷外籍漁工寒冬送暖 漁工揪感心

新竹市政府考量寒冬低溫，漁工在海上的生活資源有限，已連續兩年在冬天時舉辦「寒冬送暖」，提供熱水澡、理髮及禦寒服務，讓外籍漁工的冬天也能很溫暖。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年1月8日

（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）天氣濕冷，新竹市政府關懷外籍漁工，顧及他們長期在漁船上生活工作的辛勞及不便，提供禦寒衣物、舒適熱水澡服務，也免費為他們修剪頭髮，讓漁工們開心直呼很溫暖又感動。



新竹市長林智堅今天受訪表示，台灣目前僱用的外籍漁工超過1萬人，市府考量寒冬低溫，漁工在海上的生活資源有限，已連續2年在冬天時舉辦「寒冬送暖」，提供熱水澡、理髮及禦寒服務，讓外籍漁工的冬天也能很溫暖。



竹市府勞工處長黃錦源表示，外籍漁工幾乎全年在海上生活，但漁船上的生活簡陋、空間狹小，洗澡也無法提供熱水，冬季低溫寒冷，洗冷水澡相當令人難受，因此除了提供禦寒衣物外，也讓他們免費在新竹漁港管理所洗個舒服的熱水澡，以及免費理髮服務。



印尼籍漁工伊山指出，他在澎湖籍的漁船工作，常到花蓮、基隆、新竹與台中漁港靠岸休憩，最近漁船剛好停靠在新竹漁港，讓他可以整理儀容、沖個熱水澡，整個人變得神清氣爽。



與伊山同船的卡斯達里則說，因為在海上工作的時間長，久久才會在漁港靠岸，往往抽不出時間修剪頭髮，這次透過志工的幫忙剪了新髮型，也穿上全新的禦寒外套，直呼「覺得像在過新年，很溫暖、很感動」。



寒流報到，氣溫將會溜滑梯越晚越冷，高雄市社會局啟動低溫關懷機制，高雄市社會局股長陳琴寶今天告訴中央社記者，高雄市列冊街友430人，流動街友以三民、同盟及大東公園為聚集處，她說，低溫特報時會加強夜間熱食外展服務，也會發放禦寒衣物或睡袋。



陳琴寶說，高雄市委辦的街友服務中心會增加收容，還有短期旅館安置服務，有需求的街友可以持住宿券入住禦寒。



行德宮暨高雄市街友關懷協會執行長林朝安告訴中央社記者，氣溫驟降，行德宮臨時收容中心會增加暫時性安置服務。1070108