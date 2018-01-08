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花博最早鳥票開賣 150元單日暢遊3展區

發稿時間：2018/01/08 17:33

最新更新：2018/01/08 17:50

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2018台中世界花卉博覽會將在11月3日開幕，台中市長林佳龍（中左）與交通局長王義川（中右）8日共同宣布比早鳥票更優惠的「最早鳥票」正式開賣。中央社記者郝雪卿攝　107年1月8日2018台中世界花卉博覽會將在11月3日開幕，台中市長林佳龍（中左）與交通局長王義川（中右）8日共同宣布比早鳥票更優惠的「最早鳥票」正式開賣。中央社記者郝雪卿攝　107年1月8日

（中央社記者郝雪卿台中8日電）2018台中世界花卉博覽會將於11月3日登場，台中市政府今天推出比早鳥票更優惠的「最早鳥票」，市長林佳龍呼籲企業踴躍購票招待弱勢團體或偏鄉學校小朋友。

台中市政府下午舉辦台中花博「最早鳥票」開賣啟動儀式，林佳龍在台中市交通局長王義川、地政局長張治祥等人陪同下出席，並由花博吉祥物「石虎家族」帶來超萌的唱跳演出揭開序幕，接著由林佳龍與王義川共同按下大型售票機螢幕，列印出第一張最早鳥票，象徵花博票務正式啟動。

王義川指出，台中花博全票訂價350元，最早鳥票150元，可單日暢遊后里、外埔、豐原等三大展區，三大展區間有電動公車接駁，最早鳥票從今天起開賣到2月28日為止，使用統一超商ibon即可購買，不另收手續費。

林佳龍表示，今天距離花博開幕倒數299天，花博啟動售票代表邁入重要里程碑，期待民眾踴躍參與，享受物超所值、前所未有的美感體驗；鼓勵旅行社購票推廣給國際觀光客，更呼籲企業也可購票招待弱勢團體或偏鄉學校小朋友，一起當「最早鳥」，聆聽花開的聲音。

林佳龍指出，台中花博除了國內參展單位，還有包括荷蘭、法國、日本、南韓等台中的姐妹城市也都共同參展，讓花博成為匯集世界各地花卉園藝的「萬博會」，只要省下咖啡錢，就能購買最早鳥票，以行動支持台中花博。

王義川補充說，在最早鳥票推出後，接續將推出早鳥票、雙人套票、限量紀念套票、團體票、學生票等優惠票種，但仍以最早鳥票訂價最優惠。1070108

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