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恆春機場不當蚊子館 出租辦活動活化

發稿時間：2018/01/08 18:18

最新更新：2018/01/08 20:25

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恆春航空站主任韓瑞生說，為不讓恆春機場成為「蚊子館」，讓機場做最大活化利用，2年前到任後把機場出租辦活動的項目增加，企業拍廣告、影片、恆春鎮各學校的戶外活動等，都曾租用機場。（取自恆春機場臉書）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月8日恆春航空站主任韓瑞生說，為不讓恆春機場成為「蚊子館」，讓機場做最大活化利用，2年前到任後把機場出租辦活動的項目增加，企業拍廣告、影片、恆春鎮各學校的戶外活動等，都曾租用機場。（取自恆春機場臉書）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月8日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東縣恆春鎮的養生氣功團體在恆春機場臉書上PO出在機場練氣功的照片和訊息，引起民眾的好奇。恆春航空站主任韓瑞生表示，為了不讓機場成蚊子館，出租辦活動是為活化機場。

恆春鎮的養生氣功團體在恆春機場臉書上PO出在機場練氣功的照片和訊息，指機場「氣場優」，還在機場辦尾牙，引起許多人好奇。韓瑞生說，出租給恆春氣功團體已一年多，每週一次，讓恆春居民也能使用恆春機場。

韓瑞生表示，恆春機場出租辦活動不是最近的事，早在5、6年前就出租給墾丁春天音樂季的業者辦音樂會；去年3月，在縣府爭取下恆春機場獲行政院核定試辦國際包機2年，機場迎接「國際包機」的軟硬體設備如海關安檢、證照查驗、檢疫及通關演練等都已完成，隨時可以迎接包機。

由於目前還沒包機成行，韓瑞生說，為了不讓機場成為「蚊子館」，讓機場做最大活化利用，2年前到任後把機場出租辦活動的項目增加，企業拍廣告、影片、恆春鎮各學校的戶外活動、自行車團體環島賽事的起終點站、長榮大學航空營、國家實驗研究院颱風洪水研究中心無人機及科學訓練等，都租用機場。

韓瑞生說，機場出租的收入與機場的維護和人事費比是九牛一毛，最主要不是金錢，而是讓機場做最大的利用。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，縣政府現正做最大努力爭取香港到恆春機場的包機旅遊，曾詢問過華航，認為在技術上沒有問題。目前最重要的是民航局應該開放航權給航空公司，且在非軍事演習期應解放禁航區。

黃建嘉說，恆春半島一年觀光客約500萬人次，是國內少數可以推上國際的觀光景點，中央應該與地方一起努力。希望今年包機能夠成行，只要國際包機穩定、成熟，那縣府一直爭取的延長既有跑道及增建第二跑道才有希望。

恆春機場淪為「蚊子館」備受爭議，屏東縣長潘孟安一直不放棄恆春機場，並爭取延長跑道及增建第二跑道以解決落山風問題，經民航局要求縣府進行評估，最後縣府所提的國際包機計畫獲行政院核定。

恆春機場又稱「五里亭機場」，原為軍用機場，日據時代就存在，前總統陳水扁任內斥資新台幣6億元改為民用機場，2004年1月10日啟航，因恆春落山風影響，每年有半年無法正常起降，影響載客數，2004年台北飛恆春航線有2萬3000多人次，但在2014年只剩768人次後關門。1070108

屏東恆春一個養生氣功團體在恆春機場臉書上PO出在機場練氣功的訊息，引起民眾好奇。恆春航空站主任韓瑞生說，出租場地辦活動是為活化機場，不讓機場成蚊子館。（取自恆春機場臉書）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月8日屏東恆春一個養生氣功團體在恆春機場臉書上PO出在機場練氣功的訊息，引起民眾好奇。恆春航空站主任韓瑞生說，出租場地辦活動是為活化機場，不讓機場成蚊子館。（取自恆春機場臉書）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月8日
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