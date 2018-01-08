補助高職生出國見學 柯文哲：增加預算

為提升學生競爭力，台北市長柯文哲表示，會指示教育局在今年預算編列上增加更多經費，讓更多技職體系學生有機會出國見學。圖為南港高工的見習軌道車輛行控維修及文化見學團發表成果。中央社記者梁珮綺攝 107年1月8日

（中央社記者梁珮綺台北8日電）台北市教育局持續推廣高職生海外見習，提升學生競爭力。台北市長柯文哲致詞時表示，會指示教育局在今年預算編列上增加更多經費，讓更多技職體系學生有機會出國見學。



柯文哲今天下午出席台北市高中職小矽谷--106年度技職海外見學創業教育博覽會，致詞時舉自己某次到美國史丹福大學參訪的例子，表示當時他問校方如何決定開課，沒想到校方的回答很有趣，說矽谷需要什麼，學校就開什麼樣的課，他覺得很有道理。



他說，從台大畢業後，常常在想如果重來一遍，當年要蹺課蹺更多，因為老師常常是教老師會的內容，而非學生需要的。所以，技職教育應重新調整，教就業市場需要的學問，而非老師會的內容，否則，等到學生出社會時，老師會的知識早就被淘汰了。



教育局綜合企劃科長諶亦聰受訪表示，海外見習每年舉辦一次，有興趣的學生須參加遴選，自提方案、論文，通過書面審查、面試後才可前往。回國後，也須繳交作品，每團約20人，一般生補助一半、弱勢生全額補助，預算約千萬元。



教育局今年選拔5校、7個見習團隊赴美國、日本、德國見習。其中，資訊科技產業見習團赴美國加州Facebook總部、Apple總部及Google園區實習；赴日本者則參訪青森農家，也有學生到JR東日本鐵道株式會社實習；赴德國者則是到西門子參訪。1070108