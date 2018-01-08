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冷氣團逼近 農民啟動農作物防寒

發稿時間：2018/01/08 20:31

最新更新：2018/01/08 20:49

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冷氣團逼近，農民在蓮霧葉面噴上植物性液蠟，讓葉子像上了一層「乳液」逼免凍傷。（王瑞雄提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月8日冷氣團逼近，農民在蓮霧葉面噴上植物性液蠟，讓葉子像上了一層「乳液」逼免凍傷。（王瑞雄提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月8日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）冷氣團逼近，目前正值屏東蓮霧和蜜棗採收期，農民嚴陣以待，有蓮霧農為蓮霧葉上「乳液」，避免葉子凍傷；棗農為棗樹施鈣肥和鉀肥，希望能安然渡過這波寒流。

蓮霧農王瑞雄今天在他的臉書上說，「為了保護嬌貴的黑金剛蓮霧，防寒大作戰，噴擦植物性防凍天然乳液」引起許多人好奇，什麼是蓮霧的防凍乳液，王瑞雄說，這是一種植物性的液蠟，噴後48小時會在空氣中揮發，不會有殘留，防凍約有4至5成效果，可以保護葉子不被凍傷，避免落葉，這樣蓮霧就能保住。

棗農潘志民說，今天蜜棗生產區高樹鄉下著雨，讓溫度又更低，棗農們都很擔心，一般只要溫度在攝氏10度以下，棗子就會凍傷，凍傷通常都不會是1、2棵，而是全面性的凍傷，這兩天，他在葉面上施鈣肥，地面上施鉀肥，保護棗葉不被凍傷落葉，只要葉子保住，就能保護果實。

高雄區農業改良場也呼籲農友做好農作物防寒措施，農改場表示，攝氏12度以下低溫即可能發生果皮損傷、落葉、落花、落果等現象，寒流期間山區果園需提前作好防寒措施，成熟度夠的棗、蓮霧果實能提早採收。

農改場表示，蓮霧園加強土壤保濕，低溫期間可引灌溫度較高的地下水保持根溫；葉面噴施鈣及磷鉀肥，提高樹體耐寒力並促進樹勢回復；正值幼果期的果實可考慮提早套袋，減少冷風的影響，必要時在果園周圍設立防風網，減緩果園降溫速度。

zoom in 冷氣團逼近，棗農進行防寒措施，施鉀、鈣肥以增加作物耐寒力。（潘志民提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月8日冷氣團逼近，棗農進行防寒措施，施鉀、鈣肥以增加作物耐寒力。（潘志民提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月8日

另外，高雄市政府農業局也通報各漁會和農會對農漁作物防寒害準備，包括搭蓋防風棚，果園覆蓋及果實包覆，增加保溫效果。彌陀區漁會總幹事林子清表示，2年前的霸王級寒害重創養殖業，這次業者提早搭設防風棚、增加漁池蓄水量，盼有效防範災損。他說，不少養殖業者高單價的石斑魚都已長成，打算春節出貨，此時業者不敢輕忽防寒準備，否則損失不貲。

南投縣政府也發布新聞稿表示，9日至11日受寒流影響，中部以北及東北部地區最低溫將下探10度。提醒農嚴防寒害，果樹部分要加強包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，實施果園噴水；增施鉀肥，以增加作物耐寒力。尤其香蕉、草莓、木瓜更須留意防寒措施，對已受害果樹，應修剪寒害枝條與葉片及進行疏花、疏果。茶樹部分，當寒流來襲前及時在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，保護茶樹。1070108

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