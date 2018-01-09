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智慧旅遊App 輕鬆體驗遊桃園

發稿時間：2018/01/09 12:44

最新更新：2018/01/09 15:20

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「桃園智慧遊App」9日啟用，將智慧導遊、智慧資訊、智慧應用融入觀光場域。初期將先以復興區為示範點，未來則預計擴大推廣至全市。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月9日「桃園智慧遊App」9日啟用，將智慧導遊、智慧資訊、智慧應用融入觀光場域。初期將先以復興區為示範點，未來則預計擴大推廣至全市。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市政府今天啟用「桃園智慧遊App」，民眾只要下載手機程式，就可以透過手機使用導覽、導遊、導航、導購等功能，初步以復興區為示範點，串聯景點與店家，打造旅遊新體驗。

桃園市長鄭文燦受訪表示，市府透過內政部補助「復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫」，打造創新應用「桃園智慧遊App」今天啟用，將智慧導遊、智慧資訊、智慧應用融入觀光場域。初期將先以復興區為示範點，未來則預計擴大推廣至全市。

鄭文燦表示，觀光旅遊局推出的「桃園智慧遊App」，具導覽、導遊、導航、導購等功能，藉此串聯景點與商家，並結合「停車大聲公」與「U Moto」電動二輪車，讓遊客能快速找到停車位，同時納入3D導覽等全新技術，透過載具將復興區的360度環景盡收眼底。

觀光旅遊局長楊勝評表示，「桃園智慧遊App」第一階段在復興區，共有120家店家參與，明年則將擴展到200家以上，民眾只要下載App程式或完成相關任務，就可以兌換好禮，也希望透過手機App的協助，讓遊客規劃桃園旅程更輕鬆。1070109

「桃園智慧遊App」9日啟用，結合「停車大聲公」與「U Moto」電動二輪車，讓遊客能快速找到停車位，同時納入3D導覽等全新技術，透過載具將復興區的360度環景盡收眼底。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月9日「桃園智慧遊App」9日啟用，結合「停車大聲公」與「U Moto」電動二輪車，讓遊客能快速找到停車位，同時納入3D導覽等全新技術，透過載具將復興區的360度環景盡收眼底。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月9日
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