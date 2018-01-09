簡余晏個性敢言 埋下與柯文哲不快種子

台北市觀傳局長簡余晏由於心直口快，常據理力爭，與台北市長柯文哲埋下不快的種子。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北9日電）台北市觀傳局長簡余晏以「太累」為由向台北市長柯文哲請辭被慰留，曾任記者、民代的她，從柯投入北市長選戰時便是重要幹部，由於心直口快，常據理力爭，埋下2人不快的種子。



簡余晏曾任記者，民國95年加入台灣團結聯盟黨，並以台聯黨員身份投入台北市議員選舉，翌年退出，在97年時加入民進黨，並在99年以民進黨員身份當選台北市議員。



簡余晏101年參選立委失利，103年加入柯文哲競選團隊，成為其重要幹部，幫助柯文哲打贏選戰，選後任觀傳局長一職。



正因擔任過記者、台北市議員，她個性敢言，儘管意見不同，她仍據理力爭、堅持己見，像是去年世大運紀錄片首映會，其與市長室主任蔡壁如對柯的流程安排上想法相異，2人也直接在市政會議上「大聲」溝通。



另外，去年台北燈節9天燒掉新台幣1.2億元，並透支2000萬元，承包業者因而向柯文哲討錢，但觀傳局持續規劃支出千萬元續展，在在都令柯文哲暴怒，甚至說想掐死簡余晏。



有基層員工坦言，簡作風強勢、事必躬親，任何對外相關資料，必須她過目後才可公開，導致其在市府內部員工對首長滿意度調查中屢吊車尾，這點也令柯大為不滿；加上簡余晏常反映地方聽到的民眾心聲，也被解讀為「不合作」、「難配合」，2人不睦關係更雪上加霜。1070109