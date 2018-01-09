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解濁水溪揚塵 3年10.2億遭立委質疑

發稿時間：2018/01/09 17:51

最新更新：2018/01/09 19:46

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行政院政務委員吳澤成（前右3）9日率中央部會踏勘濁水溪揚塵，雲林縣副縣長丁彥哲（右2）、麥寮鄉長許忠富（右）等陪同。許忠富表示，結合企業贊助，麥寮願意做治理示範。中央社記者葉子綱攝 107年1月9日行政院政務委員吳澤成（前右3）9日率中央部會踏勘濁水溪揚塵，雲林縣副縣長丁彥哲（右2）、麥寮鄉長許忠富（右）等陪同。許忠富表示，結合企業贊助，麥寮願意做治理示範。中央社記者葉子綱攝 107年1月9日

（中央社記者葉子綱雲林縣9日電）濁水溪揚塵問題嚴重，行政院政務委員吳澤成率部會踏勘，立委劉建國質疑中央預計3年投入新台幣10.2億元是否真能解決，麥寮鄉公所表示，結合企業贊助，願意做治理示範。

吳澤成率中央相關部會，下午踏勘濁水溪畔，雲林、彰化縣政府及地方各界同行表達關切，提出水覆蓋、綠覆蓋、蓄水池塘、引水漫淹、種植防風林、引水截沙等規劃方案。

經濟部水利署長賴健信表示，濁水溪是「辮狀」河流，河道左右變遷，久不下雨就會產生風吹沙，這是自然現象，去年因為颱風較少，裸露地揚塵更嚴重，已規劃一系列方案，今天現勘希望修正相關規劃。

劉建國雲林服務處副主任林廉貴，轉述劉建國的話表示，政務委員吳澤成率中央部會南下會勘，並預定編列3年新台幣10.2億元治理濁水溪揚塵，是否真的能解決問題。

劉建國指出，過去4年編列30億元都無法解決，現在中央規劃3年編列10.2億元（水利署4.8億元、林務局4.8億元、環保署空汙基金0.65億元），對比環保署「河川揚塵防制及推動改善方案」22億元，也相差甚遠。

劉建國表示，編列僅僅是過去1/3的預算，是否真的就能解決揚塵問題，應徹底檢討「河川揚塵防制及推動改善方案」，跨部會合作，明確制定短中長期計畫，早日解民之苦。

位在濁水溪下游溪畔的麥寮鄉，居民長年飽受風吹沙，鄉長許忠富自我調侃，鄉民說治理揚塵擺第一，其他不重要，鄉公所願意與中央、地方政府合作，加上台塑企業也曾表達要贊助，麥寮願意做治理示範區，早日落實解決揚塵之苦。1070109

行政院政務委員吳澤成9日率中央部會踏勘濁水溪揚塵，立委劉建國質疑中央預計3年投入新台幣10.2億元是否真能解決。圖為西濱大橋下游濁水溪出海口景象。中央社記者葉子綱攝 107年1月9日行政院政務委員吳澤成9日率中央部會踏勘濁水溪揚塵，立委劉建國質疑中央預計3年投入新台幣10.2億元是否真能解決。圖為西濱大橋下游濁水溪出海口景象。中央社記者葉子綱攝 107年1月9日
中央管河川的濁水溪（圖），揚塵問題嚴重，兩岸雲林、彰化地區居民生活，備受風吹沙之苦。行政院政務委員吳澤成9日率中央部會踏勘，聽地方意見尋解方。中央社記者葉子綱攝 107年1月9日中央管河川的濁水溪（圖），揚塵問題嚴重，兩岸雲林、彰化地區居民生活，備受風吹沙之苦。行政院政務委員吳澤成9日率中央部會踏勘，聽地方意見尋解方。中央社記者葉子綱攝 107年1月9日
行政院政務委員吳澤成（前右4）9日踏勘濁水溪揚塵，雲林縣副縣長丁彥哲（前右3）等各界到場。吳澤成表示，強化水覆蓋、綠覆蓋以降低揚塵，改善生活品質。中央社記者葉子綱攝 107年1月9日行政院政務委員吳澤成（前右4）9日踏勘濁水溪揚塵，雲林縣副縣長丁彥哲（前右3）等各界到場。吳澤成表示，強化水覆蓋、綠覆蓋以降低揚塵，改善生活品質。中央社記者葉子綱攝 107年1月9日
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