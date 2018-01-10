邊陲變都心 覆鼎金公墓成雙湖公園

高雄市覆鼎金公墓區在縣市合併後成為都市核心區，市府辦理公墓遷葬，將公墓區改造為雙湖森林公園，高雄市長陳菊（前排右）10日勘查工程進度。中央社記者王淑芬攝 107年1月10日

（中央社記者王淑芬高雄10日電）將城市邊陲變身為都市核心，高雄市遷移逾3萬座墳墓，將原來的覆鼎金公墓改造為雙湖森林公園，高雄市長陳菊今天督工盯進度，希望卸任前讓環境視覺全部改觀。



覆鼎金公墓已有近百年的歷史，公墓內有數萬座墳墓，過去公墓區是高雄市的邊陲帶，但是縣市合併後成了都市核心區。行經國1高速公路高雄段可見大片公墓，陳菊認為這樣的城市意象不夠正面，規劃遷葬並改造成森林公園，並列為她卸任前要完成的施政項目。



雙湖公園面積25公頃分兩期開發，第一期3.6公頃已經完成。階梯式的園區，以不同林相做植生護坡，還有五彩繽紛的草花做點綴，徹底改觀原來是墳墓的地景視覺。



陳菊指出，覆鼎金過去是高雄市的邊陲，縣市合併後成核心區，所以市府和後代家屬協調並以新台幣6億元辦理遷葬，改造城市環境。



殯葬處已完成3萬多座的墳墓遷移，目前公墓還剩391座未遷移的回教墓區，殯葬處長謝汀嵩說，配合回教土葬習俗，等杉林區墓園完成後就能在8月底遷完。市府工務局說，屆時會加速辦理2期公墓區的水土保持和植栽工程，讓雙湖森林公園的景觀更一致。



工務局長趙建喬說，雙湖公園區內首重水土保持，要多種植喬木，同時兼顧四季林相變化，將種植紅花風鈴木、落羽松和台灣欒樹等樹種，讓視覺有季節感。



雙湖公園一期園區已經完成開發，工務局說，春節前將有滿園春意。1070110