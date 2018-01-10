未規劃新公車站點引民怨 中市府允設置

台中市大雅交流道目前因施工取消公車單邊停靠，又未規劃新公車站點引發民眾反彈，經民進黨籍台中市議員陳淑華（前左）10日邀集相關單位人員現場會勘，市府表示，將依建議位置設公車站牌。中央社記者郝雪卿攝 107年1月10日

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市大雅交流道正在進行槽化島打除工程，而取消公車單邊停靠，又沒有規劃新的公車站點引發民眾反彈，經台中市議員陳淑華建議後，市府今天表示，將依建議位置設公車站牌。



陳淑華指出，台中市大雅交流道現在正進行槽化島打除工程，計畫將槽化島打除後變更成分流道使用，希望能改善當地交通狀況，由於工程剛好位於中清路、環中路口公車站，沒有事先規劃配套，臨時取消公車單邊停靠，並且沒有新的公車站點，引起附近民眾反彈。



港尾萬魂祠主委廖學成及當地民眾表示，原本站點公車多為老弱及學生在利用，由於中清路、環中路口交通狀況非常複雜，取消公車站會讓使用公車的民眾通行上的困難及危險。



陳淑華今天邀集交通局、建設局等人員到現場勘查研議解決方案，她表示，市府改善交通作為是對的，但應在以人為本的思考下進行設計規劃，取消站牌之後，民眾需要橫越車流很大的環中路口，步行近600公尺才有公車站牌，增加民眾因此曝露於更多的危險因子。



她建議市府參採民眾及各方意見後，在原中清路公車站位置往北約20公尺的槽化島變更為新公車站點，解決因工程而取消的公車站，讓民眾在最沒有影響的狀態搭乘公車。



對於陳淑華及周邊民眾的意見，台中市政府交通局公共運輸處表示，會依照議員的建議地點設置公車站牌，提供民眾便利的等候公車站牌。1070110