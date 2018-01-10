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實習案例薪火相傳 盼畢業即就業

發稿時間：2018/01/10 16:44

最新更新：2018/01/10 16:44

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）僑光科大舉辦實習博覽會暨媒合活動，今年收集校外實習課程留任原實習機構50個成功案例，製作成冊，讓在校學生透過薪火相傳，選擇自己所想要的實習環境，達到畢業即就業。

僑光科大今、明兩天舉辦「2018實習博覽會暨媒合活動」讓學生選擇自己理想實習機會，今年邁入第5屆，參與博覽會的企業共有125家，包含餐旅觀光、銀行金融、零售與通路管理等，產業面向多元。

為讓學生做好面試的充足準備，僑光科大將125家廠商資料預先放在網路上，學生可事先挑選想要面試的廠商，預先準備資料、做好準備，現場面試直接媒合，可節省許多時間，展現自己最完美的一面。

旅館與會展管理系三年級王聖皓表示，他事先在家自125家廠商中，挑選了兩家想要面試的廠商，並預先做好了面試準備，今天現場面試感覺相當順利。

僑光科大產學合作處副處長兼實習就業職涯發展組組長丘添富指出，校方今年收集105學年度校外實習留任原實習機構的50個案例，盼透過案例分享，提供在校學生如何挑選實習廠商，希望達到畢業即就業無縫接軌的目標。

僑光科大董事長陳伯濤表示，實習是就業的捷徑，學校推動與校外實習廠商合作的「客製化就業導向課程模組」，依據該企業所需專業技能、證照及語文能力等，規劃大一到大三的模組課程，銜接大四企業校外實習，畢業後直接進入該企業工作，落實學用合一。1070110

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