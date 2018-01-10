移除大樹惹議 高市府：早期不歡迎樹種

（中央社記者陳朝福高雄10日電）高雄愛樹人等團體指高雄市府以老舊公園改建名義，將17座公園大樹大規模移除，但高雄沒本錢毀大樹，要求停止。高市府說，移除早期種植不歡迎樹種，再利用改造時補植優良樹種。



高雄愛樹人團長莊傑任、地球公民基金會專員黃瑋隆、長期投入生態保育者林昆海，以及台灣親子共學教育促進會領隊江敏榕等人，今天召開「高雄市公園大改建，樹木大浩劫」記者會，批評高雄市府4年來花費人民納稅錢約新台幣6億元，大規模移除鳳山區八仙公園等改建公園大樹，改種草皮、小樹，總計約27公頃公園綠地受害。



莊傑任表示，被移除的大樹樹齡15到40年，總數量估計超過2000棵。原本樹蔭茂密的公園在「毀大樹種草皮」改建工程後，民眾忍受不了烈日曝曬，白天沒有人願意逗留，熱絡的公園變成死寂一片，運動晨操團也因為太熱紛紛瓦解。



莊傑任說，可接受市府負債來建設高雄，但不能接受負債毀滅高雄。



林昆海以夏日機車騎士在紅綠燈停等線找尋樹蔭為例，說明有無樹蔭的溫差達攝氏3至6度，且大樹是地球的保護層，他獲悉有改建公園大規模移除大樹而改種草皮、小樹工程，相當「震驚」。



高雄空氣污染問題嚴重，黃瑋隆表示，政府應致力降低各種污染源排放，並擴大公園綠地面積和覆蓋率，但是，高雄的公園改建卻粗暴把大樹移除，換成草皮和小樹，甚至造成樹木死亡。長此以往，將使高雄空氣污染惡化，應立即停止這些工程，高雄沒本錢毀大樹。



江敏榕也帶著一群媽媽和小孩與會，她說，台灣許多政治人物忽略了台灣是一個地處熱帶的島嶼，一個沒有樹蔭的炎熱草皮公園，卻增加曝曬的塑膠遊具，無法讓親子家庭有安心親近的城市公共空間。



高雄愛樹人等團體要求立即停止所有毀滅式的公園改建工程，並追究公園改造案的相關責任，呼籲檢調調查是否其中有不當的利益輸送關係。



高雄市政府工務局養護工程處長吳瑞川說，有關高雄愛樹人於臉書發起「搶救37號公園大樹群居民自救聯署」，因園內種滿黑板樹、波羅蜜、椰子樹等易斷枝及落果喬木128株，逢颱風威脅居民安全，且種植繁密，公園穿透性不足陽光無法照射，造成草坪裸露及積水等問題。



養工處為了解居民需求召開說明會並達成共識，除優先提供友善安全無障礙步道，並適度疏植喬木以增加陽光穿透性及通透性，規劃將有危害安全之虞的黑板樹等共50株移植到樹木銀行。



吳瑞川表示，如果公園內有早期種植不歡迎樹種黑板樹等易斷枝或落果產生異味及民眾自行種植果樹，會利用公園綠地改造機會與地方充分溝通後重新補植優良樹種，以「綠化質量平衡」為原則。對於部分團體要求全市採森林式公園綠地規劃，必須因地制宜，仍須以市民休憩及遊客安全為前提檢討樹種配置，在生態保育與居民需求上取得平衡。1070110